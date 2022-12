Ladrones descarados empujaron un carro varado para poder robárselo

La inseguridad en Bogotá no ‘da respiro’ ni en época de Navidad: un nuevo caso de robo de auto sucedió en el barrio Valladolid, en la localidad de Kennedy.

Vea también: En video: Bomberos lloran la pérdida de compañero en incendio en Puerto de Barranquilla

Dos sujetos se aproximaron al automóvil cerca de las 2 de la mañana y aunque el dueño del vehículo no observó nada extraño cuando se asomó desde la ventana del cuarto piso de su apartamento, decidió bajar a corroborar que las cosas estuvieran en orden.

Luego de que la víctima apaga la alarma, observa a los ladrones que ingresan a su coche y lo intentan prender. Sin embargo, el carro no responde y los ladrones deciden empujarlo, como si nada.

Aunque no salió en defensa del coche tras encontrar a los ladrones, el hombre siguió el recorrido a través del GPS que le tenía instalado al auto. No obstante, la víctima comentó que al llegar a la esquina, no solamente perdió la visibilidad de las cámaras, sino que dejó de funcionar el sistema de rastreo.

“A eso de las 2 de la mañana se llevaron el vehículo empujado porque no les prendió y en la esquina pierde la visibilidad de las cámaras y el GPS no responde” comentó el dueño del carro.

Vea acá: Hackeo a Sanitas a otro nivel: estos son los datos sensibles que expusieron para hacer pagar extorsión

La víctima no pagará recompensa:

El hombre comentó también que poco después de perder su carro, recibió una llamada de los ladrones que le pedían 10 millones de pesos para devolvérselo. Sin embargo, él aseguró que entre sus planes no está darles ‘ni un centavo’:

“Me dijeron ‘tenemos su vehículo, el valor es de 10 millones de pesos para devolverlo’. Yo no lo voy a hacer, eso es darle las de ganar, no me parece pagar por algo que ya es mío” aseguró la víctima.

Finalmente, el hombre confesó que llamó al 123 y aunque llegaron aproximadamente a los diez minutos, solamente tomaron sus datos, por lo que él decidió ir a la fiscalía para poner la denuncia. Aun así, hizo un llamado a la Policía para que hagan más rondas que eviten estos sucesos.