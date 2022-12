“Los alcaldes de Medellín, Bogotá y Cali, no pasarían un examen psiquiátrico”: Cabal

María Fernanda Cabal dice que alcaldes no pasan examen psiquiátrico (Captura de pantalla.)

En un encuentro del Centro Democrático en Medellín, María Fernanda Cabal se fue en contra de Daniel Quintero, Claudia López y Jorge Iván Ospina, los alcaldes progresistas que están al mando de las tres principales ciudades del país, Medellín, Bogotá y Cali, respectivamente. La senadora aseguró que ninguno pasaría un examen psiquiátrico.

“He seguido paso a paso el proceso de destrucción de varias ciudades, de Bogotá, Cali y Medellín, por no hablar de Cartagena. ¿Qué tienen de común estas cuatro ciudades? Cuatro alcaldes progresistas, cuatro alcaldes que se hicieron campaña llamando corruptos a todos sus adversarios, cuatro alcaldes que no tenían nada que mostrar con ejemplo y experiencia, solo señalar al adversario, considerarlo enemigo y ellos eran los enemigos”, dijo, según documentó Semana.

Luego continuó diciendo que “todo el mundo era malo, menos ellos (...) ¿Qué error pasó? Que la centroderecha y la derecha se dividieron en las elecciones de 2019. La única forma en que gana la izquierda es cuando nos dividimos nosotros, si no, no ganarían nunca. Ahí se metieron por esa hendija todos estos alcaldes. El gran error nuestro es no llegar a acuerdos porque ellos llegan para destruir”, agregó.

Después dijo que “las características del progresista de esa personalidad mitómana, narcisista, megalónama que se cree mesías, lo que se llama el izquierdópata, es hacer daño”.

Los alcaldes de Medellín, Bogotá y Cali no pasan un examen psiquiátrico

La senadora agregó que: “cada vez que leo un trino del alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, o de Claudia López, que algunas veces amanece con estado maníaco, en otros en estado depresivo o alterado porque es un yoyo, o el de aquí, el alcalde Daniel Quintero, les aseguró que ninguno pasa un examen psiquiátrico”.

A Claudia López le dijo directamente: “señora alcaldesa de Bogotá, le recuerdo que los policías son seres humanos que también tienen derecho a la legítima defensa. Si disparan, no es por deporte. Desagradecida. Renuncie a su esquema y contrate vándalos”, le expresó.