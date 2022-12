Hombre atacó a mujer en Bogotá con extintor y golpeó a otra persona con su muleta

A través de redes sociales se conoció un video en que se ve a un hombre y una mujer discutir a mitad de una calle en Bogotá.

La denuncia que fue grabada por un testigo desde su vivienda, se ve como ambos intercambian fuertes palabras a causa de un presunto leve choque. Y aunque ambos se dirigen a sus carros, el sujeto saca de su vehículo un extintor y lo desocupa agresivamente contra ella y su camioneta.

El señalado agresor, que aparentemente está recuperándose de una lesión en su pierna y por ende utiliza una muleta, la utiliza para golpear a otro hombre que llega con un bolillo para intentar defender a la mujer.

“¡Déjela en paz! Mire lo que le está haciendo”. “No sea abusivo tampoco”, le reclaman.

Varias personas al conocer el hecho, también empiezan a grabar la situación desde otro ángulo, en el que se escucha la justificación del conductor sobre su acto de intolerancia.

“¡No ve cómo me rayó el carro! Mire cómo me volvió ella”. “Usted fue el que no me dejó pasar”, se defiende la mujer. Finalmente, el sujeto se sube a su vehículo y se va del lugar.

Conciliar con choques simples

El pasado 29 de septiembre, el Ministerio de Transporte expidió una circular para atender los choques simples, en los que solo se presenten daños materiales.

La circular señala que en los accidentes de tránsito en los que solo se causen daños materiales, sin importar si los vehículos involucrados estén asegurados o no, los conductores deben retirarlos inmediatamente, así como cualquier elemento que pueda interrumpir el tránsito, aunque antes hay que hacer un recaudo del material probatorio del accidente.

“En caso de que los conductores se nieguen a retirarlos, uno de nuestros agentes procederá con el retiro y traslado del vehículo a los patios e impondrá el respectivo comparendo por bloqueo de calzada o intersección cuya sanción es de 15 SMDLV”.