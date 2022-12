¿Y la voluntad de paz? Los dos menores de edad que secuestró el ELN en Arauca

El ELN y las Disidencias de las Farc siguen librando una guerra en el departamento de Arauca que deja entre el fuego cruzado a la población civil. Esta vez, fueron 5 menores de edad que quienes fueron secuestrados: dos por parte de la guerrilla del ELN y tres por parte de las Disidencias de las Farc.

El personero de Saravena, José Luis Lasso Fontecha, comunicó que las familias de estos cinco menores de edad fueron secuestrados cuando hombres armados irrumpieron en sus casas y se los llevaron a la fuerza.

Emerson y Johan, con 17 y 16 años, actualmente cursan noveno grado en el colegio y terminaron en poder de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) luego de ser acusados de colaborar con la guerrilla de las Disidencias de las Farc. Los dos menores de edad aparecen en un video por medio del cual envían una prueba de supervivencia a su familia y explican por qué terminaron involucrados en un atentado contra una empresa de transporte en el municipio de Saravena.

En el video de supervivencia, ambos menores de edad explican su relación con las Farc, uno de ellos atestigua que un integrante de las Disidencia lo abordó para que tirara una granada a la Ferretería La Campaña a cambio de dinero y así mismo, el otro joven declara que fue amenazado con tirar una granada a la empresa de transportes a cambio de dinero, a cambio de que no le hicieran daño a su familia.

“Se contactan conmigo para que tire una granada y me ofrecieron plata, 250 mil pesos, que fuera y la tirara, que yo era capaz y que si no lo hacía era objetivo militar yo y mi familia. Pues me mostró un audio de Antonio Medina que decía eso y yo con tal de que no le pasara nada a mi familia lo hice”, dijo uno de los menores de edad en el video, en el que se ven dirigidos por guerrilleros del ELN al hablar.

Un informativo del departamento de Arauca, ‘Arauca Hoy por Hoy’, destacó por medio de sus redes sociales, compartiendo la prueba de supervivencia, que los menores de edad serían dejados en libertad en los próximos días. Cabe mencionar que este acto se da en medio de los diálogos de paz que acaban de retomarse entre el Gobierno Nacional y la guerrilla del ELN, en donde se habían anunciado unos “alivios humanitarios” en las zonas de mayor conflicto, pero con este nuevo hecho se pone en duda la voluntad de paz de esa guerrilla.