Transportadores mantienen bloqueado el acceso y la salida a Rionegro

Las vías de Rionegro, municipio en el que se encuentra el aeropuerto internacional José María Córdova, están bloqueadas por los transportadores y con esto se afecta el paso a los municipios de El Retiro, El Carmen de Viboral, la Autopista Medellín – Bogotá, San Antonio de Pereira, el barrio Porvenir, entre otros. Este miércoles se cumplen 19 días de bloqueos por parte de los transportadores que rechazan el sistema de transporte integrado SitiRio, que funciona desde marzo. La única vía que no está bloqueada es la que conduce al aeropuerto.

“Algunos transportadores que han salido a manifestarse en contra del sistema SitiRio bloquearon todas las vías de nuestro municipio, afectando no solo la movilidad, sino sectores importantes como la salud. Bloquearon los ingresos al Hospital San Juan de Dios de Rionegro; bloquearon los ingresos a la Clínica Somer y al Hospital San Vicente de Paúl, clínicas que sirven no solamente a la región del oriente antioqueño sino a toda Antioquia”, dijo Duberney Pérez, subsecretario de Movilidad de Rionegro.

Bloqueos por transportadores en Rionegro

Los transportadores han asegurado que mantienen los bloqueos porque no están de acuerdo con el manejo que la Alcaldía de Rionegro le quiere dar a el sistema, en el que se establece un pago electrónico, por lo que piden que los escuchen.

“El grueso de la petición es que haya garantías para los transportadores, de que sus condiciones económicas no se van a desmejorar en razón de un nuevo sistema. Y no solamente las condiciones económicas, sino que también pedimos la garantía que si llega otro sistema diferente, o entra el Tren Ligero, no eliminen rutas y mucho menos dejen a transportadores fuera del servicio”, le dijo a Blu Radio, Carlos Osorno, vocero del paro.

La Superintendencia de Transporte ya se involucró en el inconveniente y será un puente entre ambas partes para lograr un acuerdo.