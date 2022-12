Hidroituango: EPM inició la operación comercial continua luego realizar las pruebas finales

EPM anunció que este miércoles, 14 de diciembre de 2022, las pruebas finales de las unidades de generación 1 y 2 fueron exitosas y se dio inició a la operación comercial continua de Hidroituango como la nueva Central de generación Ituango. Además, que una vez logrado este hito el país empezó a recibir desde hoy 600 MW megavatios de energía limpia, renovable y de bajo costo.

Puede leer: Familias evacuadas por pruebas de turbinas en Hidroituango, pasarán un día de sancocho en balneario

Además, que los Comités Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres encabezados por los alcaldes de Ituango, Briceño, Tarazá y Valdivia, realizaron la evacuación preventiva con cerca 4202 personas de 1815 familias, habitantes de los sectores ribereños del río Cauca de estas localidades.

Las labores de la casa de máquinas de la Central Ituango tuvieron el acompañamiento de la ANLA, la Procuraduría General de La Nación, la Defensoría del Pueblo y las Personerías municipales.

Jorge Andrés Carrillo Cardoso, gerente general de EPM, dijo que “celebramos este resultado de las pruebas del que teníamos plena certeza resultaría satisfactorio porque aquí reposa la labor de lo mejor de la ingeniería de Colombia que está en EPM, además agradezco a las comunidades del Bajo Cauca el apoyo para que la evacuación preventiva se cumpliera dentro de los parámetros establecidos por la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres”.

Pruebas finales en Hidroituango

Las pruebas definitivas se realizaron desde las 9:00 a.m. en la unidad No. 1 se aplicó la denominada sincronización y rechazo de carga con potencia máxima posible y hacia las 11:30 a.m., esta misma prueba se efectuó sobre unidad No. 2.

“Las pruebas consistieron en iniciar cada máquina para sincronizarla al sistema eléctrico nacional, luego se aumentó gradualmente su carga de potencia hasta llegar a una generación de energía eléctrica cercana a los 260 MW (megavatios), máxima potencia dado el nivel actual del embalse. Cumplida esa fase se hizo un paro intencional de la máquina que permitió evaluar y determinar el buen comportamiento de las condiciones eléctricas, mecánicas, hidráulicas y en general de todo el sistema ante el retorno de la máquina a cero potencia”, explicó la empresa a través de un comunicado.

Por su parte, el ingeniero Carlos Orduz Aguilar, vicepresidente de Generación de Energía de EPM, y dijo que “estas dos unidades de Ituango nos permiten superar los 4000 megavatios de energía que ya hoy genera EPM y que representan energía limpia y de calidad para la competitividad y productividad del país”.

Con la nueva Central Ituango se están generando 600 MW en las dos primeras unidades.