Familias evacuadas por pruebas de turbinas en Hidroituango, pasarán un día de sancocho en balneario

Desde muy tempranas horas de la mañana de este miércoles, cerca de 5.220 personas de municipios aguas abajo del proyecto Hidroituango (sectores ribereños de Briceño e Ituango y los corregimientos de Puerto Valdivia, en el municipio de Valdivia, y El Doce del municipio de Tarazá), fueron evacuadas como medida preventiva solicitada por la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (Ungrd), ante las pruebas de rechazo de carga a máxima potencia de las dos turbinas de la hidroeléctrica.

En 16 buses, los pobladores están siendo trasladados a alguno de los 17 puntos de albergue (seleccionados por ellos mismos), ubicados a 37 kilómetros o unos 50 minutos río abajo de la presa de Hidroituango. Mientras que otros, van hacia unos estaderos y balnearios, que fueron financiados por EPM.

Sin embargo, no todas las comunidades se acogieron a esta evacuación, pues temen perderlo todo. “Prefiero quedarme en mi vivienda más bien, encomendada a Dios que es el único que puede hacer todo por uno. Yo no quiero salir, francamente se los digo, no quiero salir de mi casa”, aseguró Teresa Bustamante, a Blu Radio.

Pruebas en turbinas en Hidroituango

La prueba a la que se someterán las dos unidades, consiste “en iniciar cada máquina para sincronizarla al sistema eléctrico nacional y cuando se tenga listo este proceso, se irá aumentando gradualmente su carga de potencia hasta llegar a una generación de energía eléctrica cercana a los 260 MW (megavatios), máxima potencia dado el nivel actual del embalse”, señaló Empresas Públicas de Medellín.

Posteriormente, se realizará un paro intencional de la máquina que permitirá evaluar, ante esta exigencia técnica, “el comportamiento de las condiciones eléctricas, mecánicas, hidráulicas y en general de todo el sistema ante el retorno de la máquina a cero potencia”, indicó la entidad.

Será hasta el mediodía de este miércoles, que EPM tendrá la evaluación definitiva de las pruebas realizadas a las dos unidades para que puedan dar luz verde a las comunidades y puedan retornar a sus hogares.