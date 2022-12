Columnista de Revista Cambio iba a publicar denuncia contra Néstor Humberto Martínez, pero no salió y luego lo echaron

Se trata del columnista Alejandro Villanueva, que desde hace algún tiempo se ha dedicado a hacer publicaciones en la Revista Cambio. Él mismo denunció que trabajó en una investigación que involucra a Néstor Humberto Martínez y en el medio no solo no le publicaron la columna, también le comunicaron que ya no haría parte de esta.

A través de Twitter dijo: “Probé la existencia de montajes por parte de la fiscalía de Néstor Humberto Martínez hacia ciertos empresarios. Escribí una columna, nunca salió. Hoy me comunican que por una decisión editorial no pertenezco más a @estoescambio . Gracias a Federico y la gente que me leyó. Publicaré, es mi deber”.

Según la página de la revista, Villanueva es “estudiante de Derecho de la Universidad de los Andes. Ha hecho denuncias sobre: la familia Aguilar, Rodolfo Hernández, Hector Mantilla, familia Tavera, volteo de tierras en Santander y abuso policial en las protestas, Cubrió el paro nacional con varios medios de prensa popular, entre ellos LaDirekta y Desigual”.