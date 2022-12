¡Pilas si necesita hacer algún tipo de transacción! Conozca los horarios de atención de los bancos en las fechas navideñas y fin de año. Navidad ya se acerca, y sin duda, es una época de varios cambios, entre esos, los horarios de los bancos.

Si usted está pensando en hacer cualquier clase de transacción este 24 de diciembre u otras fechas importantes, tenga en cuenta la siguiente información:

Conozca los horarios de atención de bancos en fechas navideñas y fin de año

Horarios de atención de los bancos en Navidad y fin de año. Recuerde que este 8 de diciembre todas las sedes presenciales de bancos en el país están cerradas por ser festivo.

Davivienda: Anunció que el 24 de diciembre las oficinas estarán abiertas hasta la 1 p.m., con excepción de aquellas que están abiertas hasta las 12 m., las cuales mantendrán este horario. El 31 de diciembre no estarán abiertas las oficinas de servicio, las áreas administrativas ni la dirección general. El 26 de diciembre y a partir del 2 de enero todas las sucursales tendrán el horario habitual.

Bancolombia: Ofrecerá atención en sus horarios normales los días 23, 27, 28, 29 y 30 de diciembre; mientras que el día 24 tendrá servicio hasta la 1 p.m. y el 31 estará cerrado. No habrá servicio el 25 de diciembre de 2021 (ni el 1 de enero de 2022), por festivos, ni los domingos 12, 19 y 26 de diciembre.

Banco Caja Social: El 24 de diciembre su horario será de 8 de la mañana a 12 del mediodía.

BBVA: Esta entidad funcionará el 24 de diciembre, en sus oficinas presenciales, hasta la 1 p. m. Y el 31 de diciembre no habrá servicio. Aquí también aplica que el 25 no funcionará, por ser festivo.

Banco AV Villas: Atenderá el 24 de diciembre en sus oficinas hasta las 2 p.m. El 30 de diciembre hasta las 3 p.m. y el 31 no se presta servicio.

Banco de Bogotá: Durante el viernes 24 de diciembre, las oficinas del banco funcionarán hasta el mediodía, 1 p.m., sin horario adicional. El 25 de diciembre no se prestará servicio. Agregaron que “el día 30, las oficinas operarán bajo el horario normal y no tendrán horario adicional. Y el 31 de diciembre no se prestará servicio en las oficinas”,

Scotiabank Colpatria: En este banco la atención será hasta las 3 de la tarde.

Banco Popular: El 24 de diciembre abrirá sus puertas desde las 8 de la mañana y cerrará a las 2 de la tarde.

Banco de Occidente: tendrá el 24 de diciembre atención de las oficinas ubicadas en centros comerciales hasta las 2 p.m. Para el resto de oficinas la atención será hasta la 1:00 p.m. El 31 de diciembre no se prestará servicio al público.

Banco Itaú: en Colombia atenderá en oficinas a nivel nacional el 24 de diciembre hasta la 1 p.m. y el 31 de diciembre no habrá atención al público.

Tenga en cuenta que esto aplica para las sedes de los bancos, ya que las transacciones de forma electrónica podrá hacerlas de manera habitual.