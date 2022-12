Hombre se opuso a un robo a pesar de que los ladrones dispararon, el arma era de fogueo

En las redes sociales se conoció un video en el que quedó registrado el momento exacto en el que un hombre forcejeó con los ladrones que pretendían quitarle un morral en el que, al parecer, tenía un fuerte suma de dinero. El hombre se arriesgó a enfrentarse a los sujetos aunque lo intimidaron con un arma, que para su suerte resultó ser de fogueo. El hecho se registró en Medellín.

Fue un vehículo que tenía una cámara de seguridad en la parte frontal, la cual grabó el momento en el que el hombre se aferró al morral con tal fuerza, que aunque los ladrones dispararon no lo soltó. Por suerte el arma que estaban manipulando era de fogueo.

En las imágenes se observa el instante en el que uno de los ladrones se baja de la moto e intercepta al hombre que tiene un morral negro.

Hombre se enfrentó a ladrón que le disparó en intento de robo

De un momento a otro se escuchan varias detonaciones, lo que parecerían disparos y se observa cómo el hombre aferrado al morral forcejeaba con el sujeto que tenía el arma en la mano.

El ladrón le disparó en varias oportunidades, pero al parecer no logró impactarlo por los movimientos circulares que el sujeto hacía.

Como el ladrón no logró su cometido, se subió de inmediato a la moto que lo esperaba unos pocos metros más adelante y escaparon.

Los pasajeros del vehículo en el que quedó grabado el momento, aseguraron que no lo robaron y que el arma era de impacto o de fogueo.

“El pelado no se dejó”, dijo el conductor, a lo que la pasajera respondió: “se fueron porque vio que no le dio, porque vio que era de impacto”, por lo que él le contestó: “no, pero de todos modos, uno no va a averiguar si es de impacto o de fuego”.