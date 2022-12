Colombiano estuvo preso 25 años en EE. UU. por un crimen que no cometió: esta es su historia

Colombiano estuvo preso 25 años en EE. UU. por un crimen que no cometió. Tw: @free_serrano

El diario, The New York Times, registró la noticia de Johnny Hincapie. Un colombiano que recibirá una indemnización de hasta $18 millones de dólares, por ser condenado injustamente por un crimen que no cometió.

25 años a cadena perpetua, fue la pena que cumplió por supuestamente haber participado en el homicidio de Brian Watkins, un turista de Utah de 22 años, al interior del metro de la ciudad, un septiembre de 1990.

Según el informe de las autoridades, Watkins, fue atacado por seis personas con un arma blanca en el andén de la Séptima Avenida y la Calle 53 cuando intentaba proteger a su madre en medio de un asalto.

Hincapie, que acababa de cumplir 18 años, estaba entre un gran grupo de adolescentes que tomaban el metro de Queens a Manhattan para una fiesta en el Roseland Ballroom el día que mataron a Watkins, dice la demanda civil presentada por su abogado defensor en 2018, ante el Tribunal Federal de Distrito en Manhattan.

Te puede interesar: Ahora será más rápido llegar a darse un ‘chapuzón’: obras en la vía Bogotá-Girardot se suspenderán

Sin embargo, el connacional aseguró que fue obligado y golpeado por la policía a sus 18 años, para que confesara su participación, aún, sin haber pruebas en su contra.

“Miró a la gente, a los policías que lo habían llevado allí, como personas que lo protegerían y se asegurarían de que no le pasara nada malo. Pero fue todo lo contrario”, dijo Gabriel P. Harvis, su abogado.

Fue en 2015, que un juez estatal, incluyó nueva evidencia, como el testimonio de testigos del hecho, quienes aseguraron que Hincapie no estaba en la plataforma del metro cuando ocurrió el ataque. Por ello, absolvió su condena por asesinato y robo, siendo liberado.

“Lo que le sucedió a Brian Watkins fue trágico y nunca he olvidado la pérdida que sufrió su familia. Soy afortunado de que, una vez más, mi ciudad, mi estado finalmente haya reconocido mi inocencia, y espero con ansias el próximo capítulo de mi vida con mi familia”, dijo Hincapie, de 50 años, al periodista Benjamin Weiser.