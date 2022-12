Todo listo para la implosión del edificio Continental Towers en El Poblado

Luego de 9 años los propietarios y vecinos del edificio Continental Towers, ubicado en El Poblado de Medellín, podrán terminar con parte de su pesadilla, pues han esperado por tanto tiempo a que se les de una solución. Sin embargo, se tuvo que esperar hasta que el edificio se convirtiera en una amenaza por su posible caída para que las autoridades tomaran medidas. Este 8 de diciembre se realizará la implosión de la estructura.

La Alcaldía de Medellín anunció que este jueves 8 de diciembre se realizará la implosión del edificio Continental Towers, de El Poblado, a las 10:00 a.m.

La estructura fue evacuada desde 2013 por presentar fallas estructurales y riesgo para los vecinos de la edificación. Sin embargo, durante 9 años no se logró nada y solo hasta que empezó a ser desvalijado y a caerse a pedazos, fue la que autoridades locales se hicieron cargo.

Final del edificio Continental Towers

El edificio Continental Towers fue construido por Lérida CDO, la misma responsable del desaparecido Space, el cual dejó a 12 personas muertas, cuando se adelantaba una repotenciación.

“Vamos a cerrar una página de esa clase política que estaba desviando el camino, que estaba mal gobernando, que estafó a muchos ciudadanos, que mató gente por bajar la calidad de los materiales, de los aceros. Esta Medellín se va a poder sentir orgullosa de su infraestructura, ya hay controles más fuertes sobre los edificios que se construyen en la ciudad porque de todos esos errores se aprende”, dijo el alcalde de Medellín, Daniel Quintero.

Entre las 9:00 y las 11:00 a.m de ese jueves se realizarán cierres viales en las zonas cercanas la estructura ubicada en el sector de Las Palmas. Además, se advierte que los vecinos deberán salir de sus casas durante el tiempo que se ejecuta la implosión.

“No podrán volver inmediatamente, se calcula que tendrán que estar por fuera al menos cinco horas. Y para el caso de Interclub, antes de volver, el equipo del Dagrd revisará que la explosión no haya causado ningún daño particular sobre el edificio y por eso, ellos no pueden volver ese mismo día y tendrán que esperar un par de días más”, agregó el Quintero.