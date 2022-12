“Así qué chiste”: detalle del descuento en el SOAT que no dijeron y genera preocupación

“Así qué chiste”, están diciendo en el gremio de transportes por cuenta de la reducción del descuento del SOAT que anunció el Gobierno Nacional en las últimas semanas. Se trata de una reducción en el 50% del seguro obligatorio, pero con lo que no contaban era con que ahora costará menos porque tendrá menor cobertura.

La reducción en el Seguro Obligatorio para Accidentes de Tránsito (SOAT) emocionó a más de un conductor, cuando fue anunciado por el ministro de Transporte, Guillermo Reyes y que prometió una implementación desde el pasado 1 de diciembre, pero eso tampoco se hizo realidad.

Con la presentación del borrador de la medida, que ahora incluye una implementación desde el próximo 15 de diciembre, se conoció que ahora el seguro tendrá un valor de la mitad, pero por el dinero que no se cobra lo que ocurrirá es que se reducirá el valor de cobertura que tendrá el mismo para personas accidentadas en la vía. ¿Esto qué quiere decir? Que ahora quien se accidente no tendrá cobertura médica de 800, sino de 300 salarios mínimos, por lo que los servicios médicos que superen los 9′999.900 millones de pesos ya no serán cubiertos.

26′666.400 millones de pesos es la cobertura que actualmente maneja el SOAT por lo que la reducción en la misma ya plantea inconformidades que incluso han escalado a peticiones de que el seguro se mantenga en el precio actual. Es el caso del líder gremial de taxistas, Hugo Ospina, que ha comentado que prefiere seguir pagando el precio de ahora y que no se aplique el descuento que ya fue presentado en borrador por el Gobierno Nacional.

El ministro de Transporte ha sido enfático en que la medida no solo se toma para acabar con la evasión, sino también para garantizar la operación de compañías de seguros que trabajan en este servicio y que se vuelvan sostenibles financieramente. “Nos queda decirles a todos ellos, en especial a los motociclistas, que en lo que nos tienen que ayudar para compensar el costo que representa este descuento, es a reducir la siniestralidad. Tiene que haber una acción bilateral del lado de los motociclistas a ser responsables, a cuidar de sus vidas, a cuidar de la vida de los peatones y de los demás”, también agregó.

En cuanto a la ausencia de cobertura en vehículos, el Ministerio también aclara en el borrador que la atención de las víctimas politraumatizadas de accidentes de tránsito será proveído por el Fondo del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Fonsat), dedicado al pago de siniestros ocasionados por vehículos no identificados o no asegurados y como instrumento de apoyo para la Red de Atención de Urgencias del Sistema Nacional de Salud.

¿Para quienes aplicaría el descuento del SOAT?

El descuento se hará efectivo para propietarios de vehículos de las categorías ciclomotor, motos hasta de 200 centímetros cúbicos, autos de negocios, taxis, microbuses urbanos, servicio público urbano, buses y busetas y vehículos de servicio público intermunicipal.

Se premiará el buen comportamiento de conductores

El decreto en borrador también señala que habrá una recompensa para los buenos conductores, quienes podrán acceder a un 10% de descuento en el SOAT si no tienen registros de accidentalidad que afecten el SOAT.

“Si en los dos años inmediatamente anteriores al vencimiento de la póliza registra un buen comportamiento vial tendrán derecho a un descuento, por única vez, del diez por ciento (10 %) sobre el valor de la prima emitida del Soat”, señala la medida al respecto.

De igual forma, los propietarios que quieran acceder a este descuento deberán haber renovado su póliza a tiempo y tener un buen comportamiento durante los años 2020 y 2021, con lo cual se aplicará el descuento a la prima que aplique durante 2022. Por último, la norma a la que solo le falta la firma del presidente Petro aclara que de ninguna manera el descuento del 10% no afectará el valor de la contribución a la Adres, que se calculará sobre el valor de la tarifa máxima establecida por la Superintendencia Financiera de Colombia.