“El país ha sido desagradecido con Álvaro Uribe”: aspirante a la alcaldía a Medellín defiende al expresidente

Gilberto Tobón es uno de los nombres que suenan para las próximas elecciones para las alcaldías de Colombia. Tobón irá por Medellín. Lo cierto, es que muchos no están felices con el trabajo que ha hecho Daniel Quintero, pero no están seguros de darle el poder, nuevamente, a una persona que se muestra simpatizante con Álvaro Uribe.

Colombia, en este momento, se encuentra de nuevo dividida entre la izquierda y la derecha. Medellín ha sido desde siempre una ciudad protagonista en cuestión política, ya que la historia revela que ha sido, mayormente, uribista.

Sin embargo, todos quedaron sorprendidos cuando Daniel, quien se ha mostrado simpatizante de Petro, ganó las elecciones, pues todos buscaban un “cambio real”.

Ahora, Gilberto Tobón, quien aspira quedar como alcalde de dicha ciudad en las próximas elecciones, reveló a través de una entrevista lo que habló con Uribe y lo que pensaba de él.

Según Tobón, le hizo saber al expresidente que una de las cosas que le criticaba, había sido darle poder a alguien que no leo merecía ni sabía administrar lo público, es decir, Juan Manuel Santos.

Pero eso no fue todo, de hecho no solo aseguró que el país había sido desagradecido con él, sino que no era culpable de los falsos positivos que se presentaron en dichos años:

“Me parece que ha sido objeto de una crítica extrema. Pudo haber cometido errores y los cometió: haber establecido la reelección no fue un buen mecanismo” empezó diciendo.

“Se necesita ser muy ingenuo para creer que él reunió a los generales y les dijo: “Mátenme civiles”. Así no se gana una guerra. Uribe no es una persona tonta. ¿Qué fue lo que pasó? El Ejército no fue muy combatiente de la guerrilla durante 50 años. Entonces, Uribe, cuando llegó al Gobierno, se puso un sombrero y un poncho y sacó a los soldados de los cuarteles a combatir porque los encontró jugando escondidijos. ‘Señores generales, me tienen que informar todos los operativos contra la guerrilla’, les dijo. Eso causó que algunos suboficiales y oficiales cometieran atrocidades. Son los responsables y deben pagar”