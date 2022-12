¿En dónde se escondió? Hombre esperó a que cerraran reconocido cinema y hurtó la caja fuerte

Las autoridades de Bucaramanga, buscan a un hombre que habría hurtado una millonaria suma de dinero del interior de una caja fuerte.

El hecho ocurrió en la noche del lunes 28 de noviembre, cuando el señalado delincuente, entró a la última función de Cine Colombia y esperó que todo el personal se fuera.

Aunque ni los trabajadores de limpieza, ni el personal de seguridad se percataron de su presencia, el hombre logró escabullirse muy bien en una de las salas, y llegar hasta la caja fuerte dónde se guarda el dinero de las ventas de entrada -a pesar de que este dispositivo solo se abre con huellas dactilares- lográndose llevar más de 30 millones de pesos.

La Policía de esa ciudad, se encuentra revisando las cámaras de seguridad tanto del cinema, como del Centro Comercial Cacique, para establecer la identidad del delincuente y lograr su captura.

Este no es el primer caso que se presenta de una manera similar. En Medellín, ladrones también se escondieron en una de las salas de cine, tras estar en la última función, no solo se llevaron el dinero del lugar, si no forzaron las entradas de otros locales comerciales para cometer el mismo delito, llevándose cerca de $11 millones.

“Se pudo observar que una vez cerrado estas personas, al parecer, se quedaron dentro del cine que allí funciona. Inmediatamente, es informado el cuadrante y se comienza recolección de pruebas que permitan capturar a las personas responsables de este hecho”, explicó en su momento el teniente coronel Richard Castro, de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.