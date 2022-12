Cuidado con el ‘recalentado’: Por haber consumido un plato del día anterior, joven perdió sus dos piernas

Un insólito diagnóstico ocurrió en Estados Unidos, luego de que a un estudiante de 19 años, tuvieran que amputarle sus dos piernas, tras contraer una infección.

Lo extraño del caso, es que esta decisión médica tuvo que ser tomada, luego de que el joven contará que había consumido un plato de arroz, pollo y tallarines chinos, que su amigo había llevado de un restaurante la noche anterior.

Según documentó la revista científica The New England Journal of Medicine, el paciente llegó hasta el Hospital, presentando síntomas como: debilidad, malestar general, fiebre, visión borrosa, rigidez en el cuello, dolor en el pecho, dificultad para respirar y dolor de cabeza.

Sin embargo, su estado de salud fue empeorando, hasta el punto de presentar decoloración púrpura en la piel, shock, insuficiencia orgánica, manchas en la piel y una erupción reticular progresiva.

Fue cuando presentó el caso de Púrpura fulminante meningocócica, una enfermedad causada por una infección sistémica por meningococo o enfermedad invasiva por estreptococo (es decir, una infección bacteriana), que empezaron a tratarlo por insuficiencia orgánica, manchas y una erupción progresiva en su piel.

Desencadenando en una necrosis en los brazos, las piernas y gangrena. Por lo que el personal médico del Hospital General de Massachusetts, tuvo que amputarle ambas piernas debajo de la rodilla y partes de los 10 dedos de sus manos.

El joven hizo parte de las estadísticas que determinan que solo 1 de cada 10 mil personas, son tratadas por la bacteria Neisseria Meningitidis. La cual se aloja en la nariz.