Prepare sus bolsillos, porque llega el ‘trasnochón’ y ‘madrugón’ a San Victorino

En los próximos días empezará en el centro de Bogotá el tradicional ‘trasnochón’ y ‘madrugón’ que realizan los comerciantes de San Victorino para que todos los bogotanos puedan hacer sus compras navideñas con calmas y sin restricciones en los horarios.

En esta zona los ‘trasnochones’ se hacen desde las 10 de la novhe en adelante, los miércoles y sábados. Pero desde el 4 de diciembre, domingo, empezará la jornada continua de ‘trasnochón’ y ‘madrugón’.

“Los madrugones son los miércoles y los sábados, empiezan a las diez de la noche del día anterior hasta el próximo día a las 6:30 de la tarde, después del 4 de diciembre se empieza a abrir casi todos los días, literal será ‘Trasnochón’ y ‘Madrugón’”, dijo a RCN Radio una comerciante.

Medidas de seguridad

Las autoridades preparan un plan para que sea seguro para los bogotanos poder llegar a esta zona. Sin embargo, también dieron recomendaciones para que cada uno cuide su prima y pago de diciembre y no caiga en estafas.

“Son 32 frentes de seguridad, un gran comando center donde tenemos monitoreadas las cámaras de seguridad de los 57 centros comerciales con la asociación de comerciantes Aso San Victorino, donde nos hemos unido, junto a un grupo de 400 hombres de cada uno de los centros comerciales, para brindarles seguridad a los compradores en esta época decembrina”, manifestó al mismo medio la gerente del centro comercial Visto, Angélica Liguízamo.

Por el lado de las autoridades, hicieron las siguientes recomendaciones: No entregar documentos a funcionarios que no estén plenamente identificados. No entregue claves ni saque grandes cantidades de dinero.

“Llegó diciembre y la puesta en marcha del #PlanNavidad en zonas de comercio. Hoy con los comerciantes de San Victorino, Plaza España, San Andresito y Calle 13, Policía Bogotá y Ejército iniciamos acciones conjuntas para prevenir el hurto y mejorar el uso del espacio público2, indicó el secretario de seguridad, Aníbal Fernández de Soto.