Extrabajador de Jon Sonen, reveló audios en nuevo caso de presunta vulneración laboral

La W Radio, conoció el audio de Pedro Ruiz. Un exempleado que trabajó por siete años en las tiendas del empresario, Jon Sonen.

En la grabación, Ruiz le reclama y pide respuestas, tras encontrar inconsistencias en el pago de su seguridad social en los años 2018 y 2019. “He ahí las inconformidades que presenté con el señor Jon Sonen y se dio acoso laboral para que yo renunciara”, denunció Ruiz al medio radial.

Fue durante una de esas explicaciones, en que el extrabajador, tras reunirse con Sonen, documentó la conversación que terminó en una discusión.

- Tiene que responder por las obligaciones de nosotros. ¿Usted está cumpliendo? No está cumpliendo. Yo me veo ahogado - le reclama Ruiz.

Te puede interesar: Sin importarle que llevaba a su bebé en brazos, policía la esposó por reclamar el pago de su salario

- Usted no está ahogado. Se enferma, le da un dolor de estómago y dice ‘estoy grave’ -reprochó Sonen.

- Necesito que usted me pague mi seguridad social porque no puedo seguir trabajando, exige el ex trabajador.

- No, no. Si yo te la pago, también vas a estar bacaneado. (…) Así yo te pague la seguridad social, la raíz de tu problema es que no tienes disposición ni actitud para nada -sentenció el empresario.-

-Póngame todo al día para que me sienta tranquilo de que mis hijos tienen un seguro -imploró el exempleado tras los gritos del diseñador.

¿Reconoce el diseñador Jon Sonen en esta grabación que NO LE PAGA la seguridad social a sus empleados?



Hoy hubo tres nuevas denuncias en contra de Sonen en #SigueLaW



AQUI COMPLETO 👉🏽👉🏽 https://t.co/RhDUjWxw61 pic.twitter.com/SV5aJkGMoK — Juan Pablo Calvás (@JuanPabloCalvas) December 1, 2022

La madre que fue sacada esposada con su bebé en brazos

Luego de que se conociera el caso de Norelis Álvarez, una madre venezolana que reclamaba el pago de su liquidación adeudado y que por ello fue sacada esposada por agentes de la Policía, mientras cargaba a su hija en brazos y su hijo de 8 años grababa todo, el Ministerio de Trabajo selló el local comercial ubicado en la ciudad de Cartagena.

“Han pasado dos años desde que esta empresa me despidió sin justa causa y no quieren pagar mi liquidación. Yo puse tutelas y demandas, pero ellos no responden y usan todo su poder para atropellar mis derechos como trabajador”, dijo la extrabajadora de Jon Sonen, a El Tiempo.

Pero esto no fue todo. También, como Pedro Ruiz, tras trabajar por un año y seis meses, descubrió que no tenía seguridad social.

“Tenía cinco meses de embarazo y trabajaba en el almacén, pero un día presenté una crisis de salud; el centro comercial busca prestarme asistencia médica, pero ahí descubrimos que no tenía seguridad social y no me pudieron atender. El empleador nunca respondió”.

Por estas denuncias, el empresario de moda masculina, solo se ha pronunciado frente al caso de Norelis, asegurando que ya le pagó su liquidación. Sin referirse al presunto abuso policial del que fue víctima.

“Una extrabajadora fue a reclamar unas acreencias laborales que están completamente canceladas. Este es el volante de pago. (Pero) que hoy, a través de una demanda laboral, la señora no ha podido tener acceso”.