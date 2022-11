¿Por qué Panamericana está en el centro de críticas? Denuncia enciende las redes sociales

Una de las empresas con mayor antigüedad y renombre a nivel nacional se ve envuelta en críticas por cuenta de la denuncia de una usuaria en redes sociales que contó la tormentosa muerte de su papá, quien trabajó por años allí. En las redes sociales ahora reclaman que la empresa emita un pronunciamiento.

La librería y papelería más reconocida de Colombia, Panamericana, ha acompañado los trabajos, la literatura y los colegios de millones de colombianos y colombianas que han visto su evolución por años. Sin embargo, ahora una mujer asegura que el trato que recibieron por parte de esta empresa fue denigrante en medio de la muerte de su papá.

Martín Cubillos, que en paz descanse, es el padre de esta usuaria, que se hace llamar Eli Despeinada en Twitter y que denunció que cuando él estuvo grave en el hospital la empresa no se preocupó por su salud, además de que al morir, les negaron por completo el auxilio por fallecimiento.

“En esa empresa conocían la vida de mi papá, me vieron crecer, sabían de nuestra condición económica y sabían que soy hija única. Aún así nadie me dio apoyo de ningún tipo. Me mandaron un número en una servilleta para que llamara a la funeraria. Yo hice todo”, cuenta en su denuncia la mujer, que acota que esto lo hace para desenmascarar a la empresa.

De igual forma, la mujer contó que en ningún momento dieron permiso para asistir a las exequias de su padre a los compañeros más allegados de Cubillos, que sí quisieron compartir con su familia una vez se supo sobre su muerte. De igual forma, la mujer cuenta que durante la hospitalización no quisieron dar dinero del salario de su padre para que pudiesen seguirse manteniendo.

“Cuando mi papá estuvo hospitalizado era la fecha de pago de su salario y no nos lo quisieron dar ni justificando el estado de salud de mi papá con documentos. No teníamos dinero, les valió huevo. El auxilio por fallecimiento lo negaron hasta el final”, prosiguió contando la joven. De igual forma, explicó que la muerte de su padre fue extraña y que por esto tuvieron que hacerle autopsia, en donde finalmente descubrieron que podría estar ligado al trabajo que ejecutó por años.

“Descubrieron que los pulmones de mí papá llevaban años afectados por la polución (Tenía moto) y por el polvillo del papel que manipuló durante años en la convertidora”, señaló, agregando que no iniciará un proceso para indemnización, puesto que sería una batalla legal en la que no podría salir victoriosa. “Ellos tienen mucho dinero y yo no”, dijo.

“Pero se los cuento a todos para que sepan como esa empresa le paga a sus empleados de toda la vida. Para que sigan comprando en la papelería más grande del país que está hecha a punta de explotar a sus empleados”, concluyó en su denuncia la mujer. Panamericana aún no ha hecho un pronunciamiento oficial por esta situación denunciada por la joven, pero usuarios en redes sociales ya reclaman a esta marca que se haga un reporte oficial sobre lo sucedido.