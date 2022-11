Carrera contrarreloj para la entrada en operación de Hidroituango

Este 30 de noviembre se cumple el plazo ante la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) para que Hidroituango inicie la operación comercial de las dos primeras turbinas, de no hacerlo se expondría a una billonaria multa. Sin embargo, para evitarlo EPM está en medio de una carrera contrarreloj.

Este fin de semana se realizó la sincronización de la primera turbina y el gerente general, Jorge Carrillo, informó que “la unidad 1 fue sincronizada en sistema de potencia nacional. Se encuentra lista para generar energía y queda pendiente realizar la evacuación preventiva que nos ordenó la resolución 1056 de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y la prueba de recarga a máxima potencia. Una vez realicemos esto empezará la operación comercial de la unidad 1, que estará disponible para todos los colombianos”.

En relación a la unidad 2, Carrillo explicó que hasta este 30 de noviembre esperan confirmar que la sincronización terminó con éxito. “Esta turbina entrará en funcionamiento una vez se haga la evacuación preventiva para la misma”, dijo.

Por su parte, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, durante el consejo de Gobierno, que realiza cada semana, dijo que “este es un proyecto, hay que decirlo con franqueza, en el que se hicieron muchas cosas mal; pero de eso también se aprende. Creo que una de las cosas que se hizo mal es que se pasó por encima de mucha gente. Que Dios bendiga este proyecto y que nos perdone todo lo que hicimos mal acá”.

La contrarreloj por Hidroituango

“Este es el partido de la vida de Hidroituango. Yo lo que sí tengo claro que a mí me eligió Medellín para sacar adelante a Hidroituango y deja una EPM mejor de lo que la recibí. Muchos están haciendo fuerza para que los tiempos no nos den (...) si Hidroituango no entra, significa que hay que prender 14 térmicas”, indicó.

El mandatario y presidente de la Junta Directiva de EPM, viajó hasta Hidroituango este lunes, 28 de noviembre, para llevar un equipo que se necesitaba con urgencia para poder realizar el encendido de la unidad 2. “El Teleplex es un aparato que necesitan de forma urgente”, dijo mientras se subía a un helicóptero de la Fuerza Aérea en compañía del gerente de EPM para trasladar la máquina.

Este martes, el mandatario publicó un video en el que anunció que la “unidad 2 sin vibraciones. Se supera la prueba de cortocircuito largo y se avanza en la prueba de vacío”. El video publicado muestra dos monedas puestas sobre la superficie y un billete que no se mueven ni se caen mientras el equipo está encendido.

El gobernador de Antioquia garantiza evacuación

Por su parte, el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, indicó que “las pruebas que requieran la evacuación las vamos a informar oportunamente y vamos a coordinar las acciones entre EPM, departamento, a través del Dagran; Comité de gestión de riesgo municipales, para que se hagan evacuaciones y las pruebas se hagan con toda la seguridad para la gente en el proyecto y para las comunidades aguas abajo”.

Gaviria fue enfático al asegurar que tiene dos posiciones claras: “que se cobren los seguros, se cobraron parcialmente, pero se deben cobrar totalmente; y en segundo lugar, que se ponga en funcionamiento Hidroituango de forma segura y a eso nos debemos dirigir”.

Además, reiteró la solicitud de más tiempo para el proyecto, “sí es necesario que EPM tenga unos días adicionales y se le otorgue por parte de la Creg esa ampliación del periodo, que no será por más de tres semanas; más teniendo en cuenta la necesidad de las evacuaciones para que no se castigue ni al proyecto, ni a la empresa, ni a la institución, ni a Medellín, ni a Antioquia, ni a Colombia; con una rigurosidad innecesaria”, agregó el mandatario.

Gaviria fue contundente y confirmó que es inminente la necesidad de aclarar los plazos y le garantizó a las poblaciones aguas abajo del proyecto, que las pruebas no se harán sin cumplir con la evacuación.

“No se van a hacer las pruebas que pueden tener algún riesgo, ni mucho menos la entrada en operación, sin que antes le comuniquemos adecuadamente a las poblaciones, con anterioridad y sin que antes se haga la evacuación. Esto sí lo puedo decir como gobernador, porque desde el comité departamental de gestión del riesgo estaremos haciendo que se cumpla esa premisa de la defensa de la vida”, agregó el mandatario departamental.

La frase

La cifra

2 unidades de Hidroituango deberían iniciar operación comercial este 30 de noviembre.