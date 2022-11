“Si Hidroituango no prendiera, el otro año estaríamos hablando de racionamiento”: Quintero

El alcalde de Medellín, Daniel Quintero participó este 23 de noviembre en la sesión de la Comisión Quinta del Senado de la República, para hablar de las decisiones y las acciones adelantadas para el proyecto Hidroituango con el objetivo de cuidar la vida, el ambiente y la economía nacional.

“Primero, por la vida. Nadie que defienda la vida debe decir que no se debe poner a funcionar en este momento Hidroituango. Lo segundo, por razones ambientales, en las condiciones actuales significa apagar seis centrales térmicas en el país. Además, poner a funcionar a Hidroituango significaría una baja del 5 % en las tarifas de energía del país”, dijo el alcalde.

El mandatario local volvió a insistir en que la hidroeléctrica debió entrar en operación desde el año 2018, pero que fueron otros gobiernos y personas los que tomaron decisiones que no permitieron que sucedieran.

Sin Hidroituango habría racionamiento

“Si Hidroituango no prendiera, entonces el otro año estaríamos hablando sin ninguna duda de racionamiento porque la demanda energética del país va creciendo y la tendencia no va a variar porque nosotros lo digamos. Y no va a variar, la pregunta es cual es la energía o la forma como se produce”, alertó.

También dijo que EPM ha sido víctima de quienes tomaron decisiones y dejaron a la empresa con pérdidas por cerca de 10 billones de pesos, de los cuales falta recuperar 5.

“Cuando nos elegimos dijimos: sacaremos a Hidroituango adelante pero con la verdad, así duela, y recuperando la plata pública de los ciudadanos. Porque sanar estas heridas no es solo reparar los concretos, también es recuperar la confianza”, dijo.

Quintero confirmó que las pruebas que se han realizado hasta el momento del proyecto han salido bien, sin vibraciones, lo cual significa que la generación de energía está garantizada y sería seguro para las comunidades aguas abajo.