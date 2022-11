¡Tragedia! Mujer habría asesinado a su bebé de 18 meses y luego se quitó la vida

Este martes, 22 de noviembre, se registró un hecho que tiene conmocionados a los ibaguereños, por el terrible hallazgo que encontraron las autoridades cuando llegaron a un local de Servientrega ubicado en la calle 24 con cuarta estadio, acompañados de un ciudadano y un cerrajero. Al entrar se encontraron en el baño a una bebé de 18 meses, muerta con varios impactos de arma de fuego. En el mismo sitio estaba una mujer, quien sería la mamá.

De acuerdo con Alerta Tolima, cerca del cuerpo de la mujer se encontró un arma de fuego, con la que presuntamente se habría ejecutado el hecho

Puede leer: Se conoce la triste historia de la mujer que se lanzó de un edificio en El Poblado

Mujer acabó con la vida de su bebé y se suicidó

Los testigos del hecho, habrían asegurado que la mujer había tenido una discusión con la pareja, por lo que se encerró en el local comercial, desconectó las cámaras, asesinó a su bebé primero y luego acabó con su vida.

Algunos vecinos aseguraron que la mujer no vivía en sector pero que trabajaba en el local desde hace cerca de 9 años.

El comandante de la Policía Metropolitana de Ibagué, el coronel Carlos Germán Oviedo, le dijo al mismo medio que “hacia el mediodía aproximadamente, se recibe una llamada al cuadrante, para que se realice un acompañamiento, porque la esposa y la hija de un hombre estaba desaparecida desde por la mañana, no había tenido contacto. Muy preocupado, solicita el acompañamiento de la policía, trae un cerrajero con el fin de poder abrir la puerta del negocio, se hace apertura a la puerta, y al ingresar, desafortunadamente al interior, en un baño, se encuentra el cuerpo sin vida de la mujer, y de la niña de 18 meses”.

Las autoridades confirmaron que las cámaras de seguridad del local habrían sido deshabilitadas desde las 7:30 de la mañana, y el hecho hace parte de la investigación.

¿Qué hacer si siente que no hay salida a sus problemas?

En algunas ocasiones los problemas pueden hacer creer que la vida no tiene sentido o no vale la pena vivirla. No olvide que es posible superar este malestar y está bien buscar apoyo en otras personas.

Si siente ganas de llorar frecuentemente, desesperanza, estado de ánimo variable, negativismo, deseo de morir, perdida del interés en las cosas que siempre disfrutó, alteraciones del sueño o del apetito, es necesario que consulte sus síntomas con su médico o con un psicólogo.

Recuerde también que el Ministerio de Salud dispuso de algunas líneas de atención telefónica para prevención del suicidio en Colombia. Puede consultarlas.

Los conflictos de pareja o las rupturas amorosas pueden ocasionar dolor intenso, desesperanza y enojo, entre otras emociones, y hacen creer que no se puede volver a ser feliz. Busque ayuda para afrontar esta situación transitoria que sí se puede superar por más difícil que parezca.

Hablar sobre lo que se siente es el primer paso para encontrar la solución a los problemas: exteriorizar lo que sentimos nos hace sentir mejor.

¿Cómo evitar un intento de suicidio?

Existen diferentes fuentes potenciales de ayuda, algunas se encuentran en nuestro círculo cercano, pero otras están disponibles a cualquier ciudadano.

Entre el primer grupo podemos encontrar apoyo en los familiares cercanos, los amigos, profesores o adultos de confianza. En el segundo incluimos a las líneas de atención telefónica en salud mental, los consejeros escolares o docentes orientadores de las instituciones educativas, los profesionales de la salud (medicina, psicología, trabajo social, terapeuta ocupacional y otras disciplinas), centros de escucha, zonas de orientación escolar y universitaria, y a los líderes espirituales, entre otras alternativas.

Signos de alarma de conducta suicida:

Esté atento si observa alguno de los siguientes comportamientos en una persona.