Se conoce la triste historia de la mujer que se lanzó de un edificio en El Poblado

Este jueves, 10 de noviembre, se registró la triste noticia de una mujer que se lanzó desde un piso 15 del edificio Intermédica, ubicado en El Poblado de Medellín. Un lugar que es muy concurrido porque tiene múltiples consultorios médicos de diferentes especialidades. Sobre las 2 de la tarde la mujer de 53 años tomó la decisión de saltar al vacío.

Este fue el segundo suicidio en un mismo día y el tercero en menos de 48 horas en el Valle de Aburrá y Medellín.

De acuerdo con las primeras versiones la mujer, de 53 años, de un momento a otro tomó la decisión de saltar desde el piso 15 de la edificación. Sobre las 2:36 de la tarde las autoridades recibieron la alerta sobre el hecho. Solo siete horas después de haberse registrado un caso similar en el norte de Medellín cuando otra mujer se lanzó a las vías del Metro de Medellín.

¿Quién era la mujer que se lanzó de un edificio en El Poblado?

La mujer fue identificada como Marta Carolina González, oriunda de Bogotá, quien había ingresado a las 2 de la tarde a la torre Intermédica para asistir a una cita que programada con un especialista.

La madre de la mujer les indicó a las autoridades que fue una reacción inesperada: “De un momento a otro se lanzó desde el piso 15″, indica el reporte que conoció la revista Semana. Además, cofirmó que Marta Carolina tenía problemas de de salud mental.

El levantamiento del cadáver se realizó y luego fue trasladado a las instalaciones del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses en la capital de Antioquia.

De acuerdo con los datos de Medicina Legal entre el 1 de enero y el 30 de septiembre del año en curso se han reportado 163 casos de suicidios. Además, la Personería de Medellín indicó que hubo 2079 intentos de suicidio y 184 ejecutados.

“El suicidio y los comportamientos suicidas generalmente ocurren en personas con trastorno bipolar, depresión, esquizofrenia, trastorno límite de la personalidad, altos niveles de estrés por problemas financieros o situaciones interpersonales, consumo de drogas o alcohol”, aseguró la oficina del Ministerio Público, según el mismo medio.

¿Qué hacer si siente que no hay salida a sus problemas?

En algunas ocasiones los problemas pueden hacer creer que la vida no tiene sentido o no vale la pena vivirla. No olvide que es posible superar este malestar y está bien buscar apoyo en otras personas.

Si siente ganas de llorar frecuentemente, desesperanza, estado de ánimo variable, negativismo, deseo de morir, perdida del interés en las cosas que siempre disfrutó, alteraciones del sueño o del apetito, es necesario que consulte sus síntomas con su médico o con un psicólogo.

Recuerde también que el Ministerio de Salud dispuso de algunas líneas de atención telefónica para prevención del suicidio en Colombia. Puede consultarlas haciendo clic aquí.

Los conflictos de pareja o las rupturas amorosas pueden ocasionar dolor intenso, desesperanza y enojo, entre otras emociones, y hacen creer que no se puede volver a ser feliz. Busque ayuda para afrontar esta situación transitoria que sí se puede superar por más difícil que parezca.

Hablar sobre lo que se siente es el primer paso para encontrar la solución a los problemas: exteriorizar lo que sentimos nos hace sentir mejor.

¿Cómo evitar un intento de suicidio?

Existen diferentes fuentes potenciales de ayuda, algunas se encuentran en nuestro círculo cercano, pero otras están disponibles a cualquier ciudadano.

Entre el primer grupo podemos encontrar apoyo en los familiares cercanos, los amigos, profesores o adultos de confianza. En el segundo incluimos a las líneas de atención telefónica en salud mental, los consejeros escolares o docentes orientadores de las instituciones educativas, los profesionales de la salud (medicina, psicología, trabajo social, terapeuta ocupacional y otras disciplinas), centros de escucha, zonas de orientación escolar y universitaria, y a los líderes espirituales, entre otras alternativas.

Signos de alarma de conducta suicida:

Esté atento si observa alguno de los siguientes comportamientos en una persona.