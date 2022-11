“Nunca me había sentido tan asqueada”: joven denunció terrible abuso sexual en un bus de SITP

Un nuevo caso de abuso sexual en el transporte público de Bogotá se hace viral en redes sociales. La situación fue denunciada por una joven, Karen Pineda, que narró los angustiantes momentos que vivió al interior de un SITP.

La joven grabó un video en donde contó lo que tuvo que vivir con un sujeto que se subió al bus y que luego de unos minutos procedió a acorralarla. Cuenta que no pudo verlo ni identificarlo puesto que se encontraba muy impactada, por lo que dice que no hace una denuncia pública sino una advertencia a las mujeres de la ciudad.

También le puede interesar: La historia de la mujer que mató al abusador y asesino de su hija en pleno juicio

“No tengo a quien denunciar”, dice Karen en medio del llanto que no pudo aguantar en el video. Además, agregó que este sujeto se sentó justo a su lado, en la última línea de asientos del bus, y la acorraló hacia la ventana, paralizándola. “No sabía qué hacer, no pude reaccionar”, contó sobre este momento en el que el hombre no le dio escapatoria.

Karen cuenta que iba con un pantalón que tenía rotos y que por allí el sujeto introdujo su mano, no sin antes introducírsela debajo de su chaqueta para manosear su torso. Luego, el hombre procedió a tocarle debajo de su ropa íntima por un rato, según cuenta.

Lea también: El brutal castigo al abusador de Hilary Castro: lo golpearon y lo obligaron a tomar orines hasta que murió

“En el momento en el que se baja tampoco logro verlo porque quedé en shock (...) Lo único que sé es que el man olía asqueroso, olía a condiciones de calle, a que no se bañaba no sé hace cuántos meses”, comentó sobre este sujeto la joven.

La joven explicó que jamás se había sentido tan asqueada y vulnerada y que el video lo comparte con el objetivo de advertir a las mujeres de la ciudad para que se cuiden mucho de estos abusadores.