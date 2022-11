En redes sociales acusan a Fernando Vallejo de herir en la mano a una mujer en una discusión

En las redes sociales se conoció un video en el que aparece el reconocido escritor Fernando Vallejo, señalado por una mujer de haberla herido en la mano. Según la versión que circula entre los usuarios de internet, se dice que la agresión fue a una mujer que pasea perros y que el detonante fue porque los animales hacían sus necesidades en su jardín.

“Un señor se enoja con una mujer paseadora de perros porque le ensucian el jardín. Mientras ella le explica que no es su culpa, que ella es responsable y lleva bolsas para recoger lo que los animalitos dejan, el “señor” saca un arma cortopunzante, la ataca y le lesiona la mano”, escribió Juan Senior.

Poco después circuló el video en el que se observa a Fernando Vallejo ingresando a su vivienda y la mujer muestra la herida en su mano. “Vea esa belleza como me chuzó. Aquí que todo honorable el señor. Véalo, véalo”, se le escucha decir a la mujer mientras graba el video.

Escritor de virgen de los sicarios Fernando Vallejo apuñaló a una paseadora canina en laureles medellín. pic.twitter.com/coPxEWu9UG — Denuncias Antioquia (@DenunciasAntio2) November 22, 2022

Las reacciones por presunta agresión de Fernando Vallejo

Ante las imágenes, muchos de los usuarios de internet han comentado que se requiere el otro pedazo de la historia y le piden a Vallejo que se pronuncie. Sin embargo, el escritor aún no ha comentado nada sobre el incidente que habría protagonizado.

“Hay que escuchar las dos versiones, delicado el caso y raro ver al maestro en esas”, “Solo estamos viendo un lado de la historia qué pasó realmente? Independiente no es para agredir de esa manera”, “No es por defender al cucho, que por cierto es un viejo cascarrabias malaclase, pero eso está fuera de contexto. Es una acusación muy grave!” y “Los que dicen que por la edad del señor no es capaz de hacer algo así... Señores ustedes no conocen a Fernando Vallejo”.