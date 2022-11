Revocatoria Quintero: Registraduría no certificó al comité promotor

Daniel Quintero inició campaña por el no a la revocatoria (Tomada de Twitter)

Este martes, 22 de noviembre, se conoció que la Registraduría Nacional no certificó los requisitos, por lo que se cayó el proceso de revocatoria contra el alcalde de Medellín, Daniel Quintero. La entidad expidió la resolución 054 con la que tumbó el proceso de revocatoria que se adelantaba en la capital antioqueña, después que Tribunal Administrativo de Antioquia le ordenara responder en máximo ocho días,

De esta manera, la autoridad encargada decidió y no certificó el cumplimiento de los requisitos constitucionales para poder adelantar el proceso de la revocatoria en contra el alcalde Daniel Quintero que adelantó el comité ‘Pacto por Medellín te salvará’.

La decisión de la Registraduría en contra de la revocatoria de Quintero

De acuerdo con la decisión de la Registraduría, se validaron las 133.000 firmas; pero se superaron los topes de los estados contables que son permitidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE). De esta manera, se tumba el proceso que se adelantaba, que por más de un año tuvo varios capítulos.

De esta manera llega a su fin la campaña para revocar al alcalde Daniel Quintero, por lo que por el momento podrá continuar con su mandato y terminarlo en casi 14 meses.

“Se cae definitivamente la revocatoria fraudulenta pero no implica eso que ganamos la batalla. Intentarán de todas las formas y con todas su cabezas hacer daño. Son víboras de 10 cabezas dispuestas a todo”, escribió en sus redes sociales Quintero.

Reacciones por la caída de la revocatoria de Quintero

Con la noticia varios usuarios de las redes sociales se pronunciaron, tanto a favor como en contra de la decisión que tomó la Registraduría.

“Yo prefiero verte preso, que revocado.. simples preferencias”, le escribió Luis Peláez, diputado de Antioquia.

“Pasas a la historia como el único alcalde que ha tenido intento de revocatoria. Buen tachón de hoja de vida!”, “En serio? Ay no gas vos robando con los tuyos, la ciudad vuelta nada, los robos de extranjeros, los huecos, las calles llenas de basura, el bajo presupuesto a la educación y el peor alcalde que hemos tenido” y “Revise mejor quién es el pulpo y los tentáculos que tiene. Largos y destructivos. Que van en contra de Medellín y su ciudadanía. Qué tristeza sacar pecho diciendo que no pudimos revocarlo cuando no nos dieron la oportunidad de salir a las URNAS. INFAME”.

“Hey Dani, enfocados en ejecutar todo lo posible este año, ayúdenos a que la bandola que se hace llamar “fuerzas vivas” no regrese al piso 12″, “Vamos es para adelante! No volveremos al pasado jamás!” y “UD para mí es un ejemplo a seguir, tiene las peores calañas respirandole y logra salir adelante, Dios lo proteja”.