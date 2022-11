‘Dejen de fregar’: el proyecto de ley que busca prohibir a bancos llamar en horas no hábiles

Como es común en otros países y en Colombia, los bancos contratan servicios de call center que incluso llaman a los clientes y usuarios de los productos financieros en horas no adecuadas. Si usted tiene un producto de este tipo seguramente ha sido testigo de las tempranas o tardadas horas en las que llaman los agentes comerciales o de cobranza de las entidades financieras.

Para combatir estos comportamientos, en el Congreso sigue avanzando la iniciativa radicada este año y que busca que los bancos no puedan llamar en horas fuera de las hábiles. En tercer debate fue aprobado el proyecto que fue denominado ‘Dejen de Fregar’ en la Cámara de Representantes.

Lea también: ¿Le debe al banco? Lanzan salvavidas para unificar deudas de tarjetas de crédito a más de 1 millón de colombianos

La iniciativa busca que los bancos tengan prohibido llamar a sus clientes en horarios no hábiles para cobrarles sus deudas con las entidades, como en fines de semana o días festivos. Quien radicó el proyecto de ley fue el representante Juan Carlos Wills, del partido Conservador, quien celebró la aprobación en tercer debate de esta iniciativa.

“Esto es para meter en cintura a las entidades financieras, a las entidades de cobro, a los entes comerciales, para que no estén llamando en horarios no hábiles al consumidor financiero, sino simplemente lo van a poder hacer de lunes a viernes de 8:00 de la mañana a 7:00 de la noche y el sábado de 8:00 de la mañana hasta el mediodía”, acotó en sus redes sociales el representante.

Cabe mencionar que el proyecto tiene el objetivo de proteger el derecho a la intimidad que tienen todos los colombianos y que hasta ahora no se garantiza con este actuar de las entidades financieras. Este es “un derecho que hoy no está protegido y está vulnerado por los entes financieros que llamen en horarios no hábiles, molestando así el ámbito íntimo de cada colombiano”, añadió el representante a la Cámara.

Le puede interesar: ¿Se caerá el último día sin IVA? MinHacienda presentó borrador de decreto para eliminarlo

El alcance de este proyecto estima que beneficie a más de 15 millones de colombianos y colombianas que se ven entre la espada y la pared en horas no laborales, acosados por las entidades financieras que los llaman a venderles productos o a cobrar sus compromisos financieros.