¿Lo mandó a dormir al sofá? Cabal respondió tras designación de Lafaurie en diálogos con el ELN

El reinicio de los diálogos entre la guerrilla del ELN y el gobierno colombiano, ya empezaron. Este lunes, las delegaciones de ambas partes, se reunieron en Caracas, Venezuela, para, en primer lugar, definir los procedimientos y la metodología que tendrán allí los delegados.

Precisamente por parte del equipo negociador del presidente Petro, está José Félix Lafaurie. Presidente de Fedegán, señalado por el exgobernador de Córdoba Benito Osorio ante la JEP a comienzos de enero de 2022, de al parecer haberle pedido al jefe paramilitar Salvatore Mancuso que apoyara la elección del exfiscal, Mario Iguarán.

Este anuncio causó toda una polémica en el sector de la derecha, por el “sí” de Lafaurie. “Si el Presidente me pide una colaboración en esta dirección, lo voy a hacer con el compromiso que me obliga”, señaló a los medios.

Y no solo representantes del Centro Democrático, como Ernesto Macías, han expresado su molestia. Su esposa, María Fernanda Cabal, también.

La senadora, aseguró que “nunca voy a contemporizar con un grupo que ha ejercido un accionar criminal, que no se justifica bajo ninguna cobertura ideológica o revolucionaria”. Y sugirió que “él debería ser un observador”.

Cabal dijo que no están peleados

Ante esto, en redes sociales, varias personas especularon sobre si la relación de la congresista y Lafaurie, estaba deteriorándose.

En entrevista con Revista Semana, Cabal aseguró que no están peleados, pero frente a esta noticia, dijo que “sí hay diferencias de posturas y diferencias serias. ¿Después de 30 años uno ya para qué se separa? Si me aparece el príncipe azul, sí. Pero eso no existe”.

Y en tono jocoso, aseguró que tampoco lo tiene durmiendo en el sofá. “No lo he visto en los últimos días, me fui para México, llegué a las 5 de la mañana y no lo he visto. Tenemos que tener una conversación”.