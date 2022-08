¿Las nuevas Convivir? La polémica propuesta que hizo Lafaurie, para proteger la propiedad privada

Tras el anuncio del gobierno nacional de que los predios pertenecientes a la Sociedad de Activos Especiales, SAE, pasarán a manos de asociaciones campesinas, cooperativas urbanas de jóvenes y asociaciones populares femeninas, en las últimas semanas se ha venido registrando hechos dónde civiles invaden predios privados ubicados en los departamentos del Cauca, Valle, Huila y Cesar.

Precisamente fue por estos casos que este martes, la vicepresidenta, Francia Márquez; la ministra de Agricultura, Cecilia López y demás altos funcionarios alertaron que “quienes quieran promover invasiones podría redundar en que sean investigados por parte de las autoridades”.

Cuenta de ello, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, indicó además que la ley determina un plazo máximo de 48 horas para que desocupen los predios. Y advirtió que la Policía “debe actuar para impedir la ocupación de esos terrenos”.

Este anuncio fue rechazado por Carmen Gembuel, consejera mayor del Consejo Regional Indígena del Cauca-CRIC, quien señaló que este no es un proceso de “invasión” si no “un proceso de recuperación. Un proceso de liberación que le hacemos a la madre tierra (...) (Ese plazo de 48 horas) debe ser usado para dialogar sobre las soluciones estructurales que necesitamos”, enfatizó.

CONVIVIR 2.0

Bajo este contexto, en dónde se vive una disputa por la tierra y el gobierno nacional hace un llamado a la calma, reiterando que sí ejecutarán la Reforma Agraria Integral en la que buscan la distribución de la tierra de manera equitativa, José Félix Lafaurie, esposo de María Fernanda Cabal y presidente de Fedegán, envío un polémico saludo que ha sido rechazado y cuestionado pues propone nuevamente crear cooperativas de seguridad, como lo fue ‘Las Convivir’: un grupo que impulsó el surgimiento de la organización paramilitar, Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

“Para mis paisanos en el sur del Cesar (departamento dónde se registra reclamo de tierras): un abrazo cordial, saben que los quiero. Cuídense. Se vienen tiempos difíciles. Vamos a organizar allá un grupo de ganaderos de reacción solidaria inmediata para que cuando haya perturbación a la propiedad, inmediatamente todo el mundo acuda a apoyar al ganadero afectado”.

Precisamente, según una sentencia del Tribunal de Justicia y Paz contra Ever Veloza García, alias ‘HH’, jefe de los bloques Bananero y Calima de las (Auc) en 2013, bajo la fachada de las cooperativas de vigilancia y seguridad, “los grupos paramilitares consolidaron y expandieron sus redes criminales y sus nexos con sectores económicos, políticos y estatales”.

Las Convivir fueron creadas en la presidencia de César Gaviria, a través del Decreto 356 de febrero 11 de 1994, el cuál reguló los “servicios especiales de seguridad privada” que operarían en zonas para contrarrestar la exguerrilla de las FARC.

¿Qué responde Lafaurie?

Lafurie, señalado por el exgobernador de Córdoba Benito Osorio ante la JEP a comienzos de enero de 2022, de al parecer haberle pedido al jefe paramilitar Salvatore Mancuso que apoyara la elección del exfiscal, Mario Iguarán, respondió a los micrófonos de W Radio que su objetivo, el cual ha avanzado con los ganaderos, es un “apoyo desde el punto de vista jurídico”.

“Son grupos de reacción solidaria, la solidaridad se expresa de cuerpo, la solidaridad no es ningún Convivir, no den interpretación a algo que está sancionado por la ley. (…) Aquí mandamos nosotros, ellos llegaron a hacer cambuches o a perturbar la propiedad, es un elemento disuasorio para que entendamos que no estamos solos”.

Y añadió que (como él lo denomina) el , ‘grupo de ganaderos de reacción solidaria inmediata’ no utilizarían armas. “Soy de los que creen que el monopolio de las armas debe estar en la institución que le pertenece. Fedegan respaldará la acción del Gobierno, no podrá tener ninguna acción que entorpezca la acción de las autoridades”.