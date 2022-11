Polémica por coro religioso que se subió a cantar en un vagón del Metro de Medellín

En las redes sociales circula una video en el que se observa a un grupo de jóvenes que pertenecerían a un coro cantando una canción religiosa. La persona que subió el video acompañó las imágenes con un mensaje en el que se quejaba por la situación. El hecho se registró el pasado domingo en el Metro de Medellín.

Puede leer: ¿Le ha pasado? Hombre se hace viral por una llamada ‘tóxica’ con su novia en pleno Metro de Medellín

“Qué falta de respeto hacer eso en pleno @metrodemedellin qué rabia uno ir bien cansado y estos con esa bulla”, escribió la twittera que publicó el video.

qué falta de respeto hacer eso en pleno @metrodemedellin

que rabia uno ir bien cansado y estos con esa bulla 🙄 pic.twitter.com/7o04vgMtdg — killa ❖ (@wiksakilla) November 20, 2022

Opiniones encontradas por coro que cantó en el Metro de Medellín

Ante la queja en las redes sociales, el CM del Metro de Medellín, le pidió enviar la ubicación y el número del vagón. Sin embargo, las respuestas recibidas fueron de otros usuarios de Twitter que decidieron expresar su posición.

“Solo personas con tampoco conocimiento sobre el poder que tiene nuestro creador puede fastidiarle algo como esto. Apuesto mil a uno que si hubiera sido un grupo de personas cantando un reguetón no hubiera colocado una queja. No queriendo decir que no me guste el género del reguetón”, “Es una buena expresión de arte... cantan muy bien y que hicieran buenos comentarios sería más alentador para ellos seguir en su proceso musical” y “¿Es válido oprimir el botón rojo de emergencia en este caso? Porque la verdad si estoy cansado sería difícil soportar eso, y lo peor es justificar esas situaciones diciendo que es en nombre de Dios”.

“Para eso hay escuelas de música y teatros, teatros al aire libre, auditorios, la secretaria de cultura impulsa a los artistas de cualquier género, les da espacios donde pueden ser escuchados por quien quiera, sin obligar a quien no quiera a escucharlos. Es cuestión de sensatez”, “Ya se están cogiendo el metro de parche, llegan congestionan el metro para gritar sus aleluyas, no dejan salir y luego se bajan como si nada, ¿les pagan por eso o qué? ¿Creen que van a ganar adeptos? Pff ya me pasó el sábado y dan es rabia, se me tiraron la música en mis audífonos”.