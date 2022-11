¿Le ha pasado? Hombre se hace viral por una llamada ‘tóxica’ con su novia en pleno Metro de Medellín

Muchas veces los problemas persiguen a las personas hasta en el lugar menos esperado como el caso de este hombre que iba en el Metro de Medellín, y que ha dejado muestra de que cuando “la tóxica” necesita confirmación hay que hacer de todo para poder cumplirle.

Puede leer: ¿Sabe lo que hay detrás de esta imagen viral en Colombia?

Se trata del creador de contenido ‘Que Descache Sann’, quien siguiendo la línea de videos con los que acostumbra a entretener a su comunidad digital en la red social Instagram, se ha aparecido de una manera inédita pidiendo colaboración de todos en una supuesta llamada con su novia.

Al principio del clip el creador de contenido simular estar en una videollamada, mientras en Metro de Medellín está en marcha, por lo que sujetado desde una de las barandas les exclama a todos los presentes “Buenas, me colaboran con el silencio por favor que estoy en una video llamada importante”. Y todos los presentes quedan atónitos ante la petición del hombre.

Pero segundos más tarde llegan frases que generaron la tensión en el lugar cuando este dice ante todos de nuevo “Amor no, estoy por acá en el metro. No, pero mire que sí estoy en el metro. Es que esta mujer no me cree que estoy en el metro”.

No obstante, se acerca a otro de los pasajeros y le pide que lo ayude “Señor por favor le puede decir a mi novia que de verdad estoy en el metro. ¿Alguien le puede decir a mi novia que estoy en el metro?”. Y desde el fondo se escucha a muchos decir que está en el lugar y una mujer que le agrega “Deje a esa novia”.

Sin embargo, no se queda allí pues inmediatamente vuelve a hacer la consulta sobre sí está o no en el Metro de Medellín y al unísono todos le gritan que no, lo que causa preocupación en el hombre quien reprocha que así no lo ayudan. La publicación está llena de reacciones de usuarios quienes han confesado haber pasado por alguna situación similar con sus parejas y respectivas “tóxicas”.