“Del Red Bull ni me hable”: Petro responde a supuestas exigencias en su visita al Atlántico

El presidente Gustavo Petro salió a desmentir la carta en la que se asegura tenía ostentosas exigencias para visitar el Atlántico este jueves y no solo aseguró que era falsa, sino que manifestó que era una calumnia realizada por la extrema derecha.

A través de su cuenta de Twitter, el mandatario aseguró que no es posible que exija que haya aire acondicionado porque él no lo usa en tierra caliente debido a que estos le producen alergia. Además, recalcó que no consume Red Bull, que era una de las bebidas que supuestamente debían tenerle en la sala VIP que exigía le tuvieran para su visita al Atlántico.

“Así va el nivel de calumnia de nuestra extrema derecha. No uso acondicionadores de aire en tierra caliente porque soy alérgico a los cambios bruscos de clima, por eso tengo tos. Y del Red Bull ni me hable”, escribió Petro.

Asi va el nivel de calumnia de nuestra extrema derecha. No uso acondicionadores de aire en tierra caliente porque soy alérgico a los cambios bruscos de clima, por eso tengo tos. Y del red bull ni me hable. https://t.co/ywJg1LbmOV — Gustavo Petro (@petrogustavo) November 17, 2022

Lo cierto es que el polémico documento señala que Sala VIP, aire acondicionado, mesero, tabla de quesos y cavas con hielo son algunas de las supuestas exigencias que habrían solicitado tener disponible en Sabanalarga, en el Atlántico, para que el presidente Gustavo Petro asista al municipio durante un recorrido para visitar a los damnificados por las lluvias.

También le puede interesar: La idea de Petro para bajarle el precio a la carne: “revivir los mataderos municipales”

Según la carta, el presidente requería tener una sala VIP en cada lugar en el que fuera a estar y la cual debía tener mesa de centro con sofá, stand de café, ventilador o aire acondicionado con temperatura de 16ºC. En esta también se debía disponer de varias cavas con hielo, una de ellas con agua con gas y sin gas para la comitiva del mandatario.

“Del Red Bull ni me hable”: Petro responde a supuestas exigencias en su visita al Atlántico

En cuanto a la comida, el documento aseguraba que debían haber disponibles chocorramos, maní confitado y salado, tabla de quesos y jamón, paquetes de papas de pollo y limón, uvas verdes y manzanas rojas, así como consomé de carne y papa.

De igual manera, las bebidas debían ser Gaterode, Red Bull azul, soda con limones, Coca Cola Zero, Pony Malta, Café Descafeinado y aromáticas, Estas, además, se le debían servir al presidente en vasos de vidrio o de cartón y estos no podían tener ningún tipo de publicidad.

Entre las exigencias también se detallaba tener un mesero, quien para atender exclusivamente las necesidades del presidente debía estar ex “excelente presentación personal y atento a las instrucciones de protocolo”. La sala también necesitaba un baño VIP para Petro, el cual debía tener, además de los elementos básicos, antibacterial y toallas desechables.

También puede leer: 100 días del Gobierno Petro: ¿Qué tan bueno o malo ha sido?

Sin embargo, Jorge Manotas, alcalde de Sabanalarga, tuvo que desmentir que haya recibido la carta y fue enfático en que no le comunicaron esas exigencias ni le enviaron la carta y que, hasta ahora, solo ha tenido comunicación con un capitán de la Policía que hace parte de la avanzada presidencial y la solicitud fue recibió fue solo en materia de transporte.

Agenda de Petro en el Atlántico este viernes

Finalmente, el alcalde de Sabanalarga sí confirmó que el presidente Petro sí estará este viernes visitando La Peña, zona donde las familias están inundadas por el desbordamiento del Embalse del Guájaro.