“Estoy saliendo a la calle con miedo”: cantante de Ventino denuncia que fue acosada por un enfermero

Olga Lucía Vives, una de las vocalistas del cuarteto ‘Ventino’ y la voz de Mirabel en la cinta ‘Encanto’ de Disney hizo una alarmante denuncia de acoso a través de su cuenta de Tik Tok. Allí, narró los detalles de una situación de terror que vivió tras ser abordada en su intimidad por el enfermero de una clínica donde se realizaba un procedimiento íntimo.

“Estoy saliendo a la calle con miedo y eso no debe pasar y no debería ser así. Así que hombres no se aprovechen de su posición de poder cuando la tengan”, comenzó la joven artista con su denuncia.

Olga Lucía, quien parienta lejana de Carlos Vives, contó que se practicó una ecografía de rutina cuando sus datos personales fueron robados del sistema por personal del centro médico.

“Un enfermero aprovechó la posición de poder. Entró al sistema tomó mi número y me empezó a escribir desde su WhatsApp personal” y por si fuera le comenzó a coquetear por este medio.

La joven detalla que el enfermero le dijo que si se podían tomar una foto. Ya en la cita médica, el miembro del personal médico, la llevó a un cuarto donde estaban a solas. “Me sentí horrible. Me tocó llamar a mi mamá a que me acompañara a la ecografía, porque yo no quería tener a ese señor en el cuarto o pensar que el doctor le iba a pedir ayuda y estaba muerta del susto”, lamentó la cantante.

Finalmente, Olga Lucía pudo reportar a la clínica que este miembro de su personal tuvo un comportamiento inadecuado con ella y poder enviar su queja. “Es muy incómodo ser mujer y tener ese miedo todo el tiempo”, recalcó.

De igual forma, relató lo que le ocurrió en otra situación de acoso en la que se vio violentada por un hombre mayor cerca de su residencia.

“Hoy un hombre me para cuando camino por mi casa y me dice: “oye tú vives por acá”” y después comenzó a hacer preguntas inapropiadas y con ese coqueteo es incómodo”.

La joven, le pide a los hombres que recapaciten en estos acosos y sepan comprender que cuando es “¡No!, es ¡no!”.

En redes, felicitaron a Olga Lucía por su valentía al contar estos hechos y le recomendaron denunciar este caso ante las autoridades competentes.

Líneas a atención a mujeres víctimas de violación y violencia física y sexual en Colombia

-Línea Nacional 155

- Policía Nacional 123

- Línea Fiscalía General de la Nación: 122, para presentación de denuncias de violencia intrafamiliar, violencias basadas en género y violencia sexual.

- Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, línea Gratuita Nacional: 018000918080, y Línea de Protección a Niños Niñas y Adolescentes: 141. WhatsApp: 3202391685-3208655450-3202391320

- Línea Púrpura en Bogotá: 018000112137, número gratuito desde teléfono fijo o celular. Whatsapp 3007551846