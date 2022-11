“De siquiatra. Así son todos los que terminan destruyendo las ciudades”: Cabal sobre Quintero

María Fernanda Cabal, senadora del Centro Democrático, publicó un mensaje en su cuenta de Twitter en la que asegura que el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, está “de siquiatra”. La senadora compartió una publicación en la que aparece el mandatario de los medellinenses hace unos años cuando se bajó sus pantalones y dejó ver sus nalgas.

La publicación que compartió María Fernanda Cabal tiene varias fotografías del actual alcalde de Medellín, Daniel Quintero, en las que aparece hace unos cuando cuando participó en diferentes campañas y que una ciudadana hizo para participar del numeral que es tendencia #ElFracasodeQuintero.

“Aquí está el independiente, el capucho mayor, el hampón. El mitómano que destruyó a Medellín #ElFracasoDeQuintero”, dice la publicación que acompaña las fotografías.

Por su parte, Cabal escribió: “De siquiatra. Así son todos los que terminan destruyendo las ciudades. Incompetentes y desquiciados. Todavía recuerdo cuando llevó los drag queen a los niños de preescolar”.

Reacciones a la tendencia #ElFracasoDeQuintero

Este domingo se ha posicionado una tendencia en Twitter #ElFracasoDeQuintero, en la que hasta el mismo alcalde ha participado.

“El uribismo intentó de todas las formas #ElFracasoDeQuintero porque: - Revelamos la verdad de Hidroituango y los pusimos a pagar. - Le quitamos EPM al GEA para que se lo dejaran de robar - No nos arrodillamos a su poder ni a sus amenazas. - Logramos las obras que ellos nunca”, escribió Quintero.

Los usuarios de internet también comentaron en el numeral, tanto a favor como en contra de la gestión que para muchos se ha adelantado en la capital antioqueña.

“Medellín no se gobierna desde las redes y más cuando se subestima su entendimiento”, “Pero cuáles obras si tenes la cuidad caída, ¿acaso no ve cómo están las benditas calles de la ciudad? No ve que nada que soluciona los derrumbes dónde no hay vías. El continental Towers nada que hay solución. ¿Usted cree que ha logrado algo en Medellín?”, y “Ya que es tan guapo alcalde quítele a la mayoría de los habitantes de Medellín el control de los combos y paramilitares, con complicidad de autoridades, en su vida diaria”.

“Arriba mi valientísimo Daniel quintero calle, viva Medellín humana”, “Gran compromiso con la ciudad y sus territorios” y “Gracias doctor Qiintero por su transparencia en todos sus programas sin duda el mejor Alcalde que a tenido medellin en su historia de medellin!”.