“Zuleta, acepta que lo tuyo es traga”: la polémica respuesta de Quintero al periodista de Blu Radio

En la noche de este sábado, 12 de noviembre, el periodista Felipe Zueleta de la mesa de trabajo de Blu Radio escribió en su cuenta de Twitter un mensaje sobre Hidroituango en el que se refería a que debía entrar en operación, porque así lo decía alcalde de Medellín, Daniel Quintero. De inmediato el mandatario le respondió que “lo tuyo es traga”, lo que desató una polémica cadena de mensajes.

Zuleta, acepta que lo tuyo es traga. https://t.co/CkoyMfG3CM — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) November 13, 2022

La respuesta del alcalde de Medellín no fue muy bien recibida por algunos ciudadanos que le escribieron mensajes como: “Un alcalde diciendo eso. ¡Qué vergüenza alcalde!. Guarde todos esos trinos para que se los muestre a sus hijas cuando sean grandes. De verdad , guarde el pulgar … se lo he dicho. No puede ser más rápido con el pulgar que con las neuronas”, “Que comentario tan desagradable”, y “Alcalde venga madure, gobierne, sea responsable. La vida y el gobierno no es en Twitter sino en Buen Comienzo, el ITM, el Hospital General, Hidroituango, EPM...”.

Puede leer: “Ser pillo paga”: Felipe Zuleta mostró la prueba clave sobre el viceministro del Interior liberando vándalos

Pero eso no fue todo, el cruce de mensajes continuó:

Zuleta: “Yo ya salí del closet alcalde @QuinteroCalle. ¿ Y usted para cuando?”

Quintero: “Te vas a quedar con las ganas”.

Zuleta: “Faltaba más alcalde. No saco a nadie del closet. Salga solito”.

Zuleta: “Alcalde @QuinteroCalle no será la traga la suya con el ex presidente Uribe? Salga de ese closet”.

Las reacciones al rifirrafe entre Daniel Quintero y Felipe Zuleta

Los usuarios de internet no se aguantaron las ganas y comentaron a las polémicas respuestas entre el periodista y el mandatario de los medellinenses.

“Con todo el respeto, por favor, dejen tanta pelea. El mundo es un desastre y ustedes no hacen nada para hacer del mundo un lugar mejor. Por favor, sean conscientes de que necesitamos un entorno y una sociedad pacífica”, “Esta cosa es el alcalde de Medellín, si, está cosa. Por fortuna la democracia es bella, y de este despojo de ser humano solo quedará el mal recuerdo después de las elecciones de octubre de 2023″, y “Leo esto y me parece que estoy leyendo los trinos que yo ponía cuando estaba en el colegio... Que tipo tan infantil”.