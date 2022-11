Por presunto homicidio de señalado abusador de Hilary Castro, suspendieron a cinco policías

La Policía Nacional anunció que suspendió e iniciará investigación disciplinaria contra cinco uniformados, por la muerte de Juan Pablo González, señalado abusador sexual de la menor de 17 años, Hilary Castro.

González fue capturado en su casa ubicada en la localidad de Usaquén, el pasado sábado 5 de noviembre, en medio del ‘Operación Santa María Goretti’. 24 horas después, se conoció que fue encontrado muerto dentro de una celda de la URI de Puente Aranda.

Aunque preliminarmente se manejaron tres hipótesis: suicidio; convulsión (informado por el secretario de Seguridad de Bogotá), y homicidio, finalmente, tras un dictamen, Medicina Legal concluyó que el denunciado agresor fue golpeado hasta ser asesinado.

Actualmente, la URI de Puente Aranda, lugar donde fue trasladado luego de que un juez decidiera enviarlo a la cárcel por los delitos de acceso carnal violento en concurso con hurto agravado y calificado que no aceptó, posee casi un 100% de hacinamiento, pues allí están custodiados 835 internos.

Además, cuando se le asignó una celda, se le puso junto a por lo menos 80 presos más.

De esta manera, por este hecho, la Policía indicó que trabaja articuladamente con Fiscalía -que está a cargo de la investigación penal- “con el objetivo de aportar todos los elementos requeridos para el total esclarecimiento”.

El abuso sexual del que fue víctima, Hilary

De acuerdo con su testimonio, en la noche del 31 de octubre, se bajó de un bus de Transmilenio en la estación La Castellana, cuando hombre la amenazó con un arma blanca y en primer lugar le dijo que le entregara todas sus pertenencias.

No contento con esto, la llevó amenazada e intimidada, fuera de la estación y la obligó a que le realizara sexo oral, en contra de su voluntad.

Horas después de su abuso, llamó a la línea de emergencias 123, dónde le dijeron que “el caso no es una emergencia”, pues no estaba pasando en ese momento. Luego se dirigió con su madre a la URI de la 38, donde le dijeron que no podían atender su caso porque era menor de edad.

Trasladándola a otra Unidad de Reacción Inmediata, esta vez en la Carrera 30 con Calle 12, dónde tampoco atendieron su caso, argumentando que el abusador era mayor de edad.

No fue hasta que Hillary realizó la denuncia en su Instagram y se volvió viral, que las autoridades no pusieron atención en su caso, reconociendo fallas en el proceso. “Los hechos ocurridos debieron ser tratados como un acto urgente desde el primer momento en el que se conoció el caso en la unidad de reacción inmediata de la Fiscalía”, indicó la Secretaría de la Mujer.