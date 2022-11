“Toma más cerveza”: El relato de joven que fue drogado por tres personas que conoció en una app de citas

A comienzos del 2022, fueron múltiples los casos registrados en la ciudad de Bogotá, de personas que habrían sido escopolaminadas y posteriormente, no se sabía nada de su paradero.

Según cifras de marzo, publicadas por la Secretaría de Seguridad de Bogotá, este delito ha incrementado el 76% durante este año. Asimismo, durante este mes, se registraron 10.088 casos de hurto a personas en la ciudad, esto equivale a cerca de 1000 casos más que los reportados en el mismo mes de 2021, un aumento del delito en más del 13% en comparación con el año pasado y más del 65% comparado con 2020.

Ahora, un nuevo hecho se suma recientemente el pasado viernes en la noche. En diálogo con CityTv, Andrés narró que se encontró con tres personas: una mujer y dos hombres, tras conocerlos en una app de citas.

Mientras el encuentro transcurría, uno de ellos le dijo que “para dónde nos íbamos a ir”. A lo que la víctima respondió que “siguiéramos” en la zona dónde estaban departiendo: Galerías.

Sin embargo, le volvieron a insistir para que se fueran a un motel o a una casa. “Yo les dije que no, que un motel me parecía mal y en mi casa, no”.

Finalmente, se fueron a otro lugar y compraron unas cervezas. “Yo recibí una llamada y es ahí dónde me aplicaron la primera parte de la dosis porque yo estaba hablando y la chica se me acercó y me dijo ‘se te acabó la cerveza, toma más cerveza’. Y ahí siento que pierdo la noción”.

Cuenta de ello, son las grabaciones de los videos de las cámaras de seguridad del negocio de Andrés, en el que se ve el momento en que un hombre de gafas, le pone una sustancia a su bebida, cuando él estaba en el baño. “De ahí no recuerdo nada más. Al día siguiente me desperté. Me despertó mi madre, que qué había pasado. Yo no entendía nada de lo que había sucedido”, dijo.

Al joven le fue hurtado su celular, dinero, computador, y ropa. “Hasta el día de hoy me sigue escribiendo que por favor no sigan compartiendo más esta información. Que ya me devolvieron las cosas. Que pare”.