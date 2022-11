“No estudiamos ni trabajamos, solo gastamos”: niños ricos que indignan en las redes sociales

A través de un video en TikTok una pareja de primos ha logrado desatar una fuerte indignación por las afirmaciones que han hecho a través de uno de los más recientes retos, en los que a través de una canción se cuenta una historia. Pues, este par de niños se le midieron a hacerlo y cantando revelan detalles de sus vidas y su fortuna.

Sin duda, los retos en TikTok son cada vez más populares y en los últimos meses hace que más y más personas se arriesguen a publicar sus historias personales cumpliendo con las características que piden. Ahora, los niños ricos de España se sumaron a ese reto y generaron una ola de indignación.

Se trata de dos primos españoles que se han popularizado por hacerlo cantando una canción con la que hacen una apología a su riqueza.

“Somos los primos más ricos de España”, canta la joven primero y luego su primo continúa diciendo: “Todo lo que queremos, nos lo dan. No estudiamos ni trabajamos, solo gastamos. Solo hacemos que gastar”, dicen la tremenda composición.

Luego sieguen mostrando una tarjeta con la que aseguran se pueden comprar todo el Corte Inglés y dicen que les han comprado un Chanel de 4000 euros.

“Solo tenemos que pedir y poner una carita que se van a derretir”, siguen los versos que cantan.

Si yo lo he visto, lo veis vosotros 🥹 pic.twitter.com/lqD08oPoeM — 𝗔𝗹𝗯𝗲𝗿𝘁 (@Albert_Edero) November 6, 2022

Las reacciones por el video de los niños ricos en TikTok

Los usuarios de las redes no se han guardado nada y han expresado su indignación, a tal punto, que de la cuenta original el video fue borrado.

A través de Twitter han publicado el video, que ya cuenta con más de 1 millón de visualizaciones y hay todo tipo de comentarios.

“Menos mal que la película esa de “La Purga” no es real, porque esta gente sería de los primeros en morir”, “Si digo todas las cosas q mi cerebro ha procesado viendo este vídeo me meten en una cárcel afgana” y “Una muestra más de que ser rico e inteligente no siempre van de la mano, por eso hay que dar becas para que los alumnos brillantes puedan desarrollar su talento, independientemente de sus medios económicos”.