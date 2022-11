Mujer sacó al esposo de partido de fútbol porque no le pidió permiso para ir a jugar

A través de un video que se publicó en TikTok se evidencia el momento exacto en el que una mujer ingresa a una cancha de fútbol en la que se encuentra, al parecer, su esposo jugando un partido y lo saca. Sin importarle, la mujer ingresó y se fue caminando directamente hasta donde estaba el hombre y lo cogió el brazo para sacarlo del lugar.

En las imágenes que circulas por las redes sociales se observa el instante en el que la mujer ingresa a la cancha de fútbol, se acerca a su esposo, cruza un par de palabras y luego lo toma del brazo para sacarlo. El hombre tiene reacciones como manotazos, pero a la vez obedece y sale del campo de juego.

La mujer está vestida de azul y sin quitarse el casco de protección de motociclista, decidió llevarse a su pareja, en contra de la voluntad del hombre, que en un instante la empuja, pero aún así, salió de la cancha.

Video del momento en el que mujer saca a su esposo de cancha de fútbol

“Por eso pidan permiso para salir”, es el comentario con el que el usuario de internet publicó el video en su cuenta de TikTok y que ha generado múltiples reacciones.

El video se ha vuelto más popular porque la grabación está acompañada de la canción “Un velero llamado libertad” que hace relación a lo que está viviendo el hombre con su esposa, que lo hala del brazo para sacarlo del campo de juego.

Algunos de los usuarios de internet que se han encontrado con el video han comentado: “Ya se sabe quien es el alfa en la relación”, “A mí me daría vergüenza pasar así por él... mejor me voy a otro lado con mis amigas y que se quede jugando”, “Ahí no es. Yo como esposa y de tener un esposo que le gusta el fútbol Yo soy la primera en la fila echándole porras, a mis hijos también les gusta el fútbol”.