Por tratar de “hijos de p*t@” para arriba, al alcalde de Cartagena le cayó la Procuraduría

El alcalde de Cartagena, William Jorge Dau Chamat, ha sido constante motivo de escándalos por su forma de tratar a sus funcionarios y ahora se ha puesto en el centro de las críticas por su trato a los directivos de la Universidad de Cartagena, a los cuales trató de “hijos de puta” para arriba.

Tras varias denuncias en los entes de control el alcalde de Cartagena Dau finalmente se posicionó en el centro de un proceso de investigación por parte de la Procuraduría General de la Nación, que indaga el trato que ha dado mediante agresiones verbales a varios directivos de institución universitaria.

El alcalde estuvo en el ojo público por cuenta de las groserías e insultos que profirió para referirse a ellos y ellas en medio de una entrevista para medios locales. En sus intervenciones la Procuraduría señaló que sus insultos fueron “desobligantes” e “irrespetuosos”, todo por la polémica que se desató en la ciudad por cuenta de la elección del Contralor Distrital.

“Respeten ustedes, no acepto interrupciones. Cuando yo termine puedes hablar tú, no acepto que me interrumpas. Si ustedes quieren respeto, respeten ustedes también, respeten al alcalde, respeten a mis funcionarios. Ustedes son unos truhanes, los culpo a ustedes maricas, hijos de puta”, se le escuchó decir al alcalde en dicha entrevista.

Por esta razón, la Procuraduría interviene e investiga a Dau por presunto incumplimiento del deber de tratar con respeto a los directivos de la Universidad de Cartagena. La citación del alcalde para que rinda cuentas en una audiencia pública está programada para el próximo 16 de noviembre a las 9:00am, a fin de que continúe el juicio verbal que se lleva a cabo en el proceso.