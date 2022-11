Petro mandó a leer a Polo Polo: impuesto del 40 % a ropa importada no va en la Reforma Tributaria

Tras días de debate, en la madrugada de este viernes, el Senado aprobó la reforma tributaria, luego de que en horas de la noche del jueves, la Cámara de Representantes lo hiciera. Ahora, el siguiente paso será la votación de conciliación del texto que se hará la próxima semana, para que finalmente sea sancionado por el presidente de la República.

Esta reforma sufrió modificaciones en el órgano legislativo, como por ejemplo que las iglesias no deberán pagar el impuesto y que ahora los evasores en tres ocasiones tendrán que pagar cárcel.

También, que algunos alimentos ultraprocesados y con alto contenido de azúcar ya no quedarán gravados: pan, bocadillo, yogurt, miel, leche, obleas, salchichón, butifarra y mortadela.

Con esta nueva reforma, el Gobierno Nacional espera recaudar por lo menos 20 billones de pesos, luego de que varias modificaciones frustraran su deseo de recaudar 25 billones, que fue su propuesta inicial.

Presidente Petro mandó a leer a Polo Polo

Toda una polémica generó la iniciativa del gobierno del Presidente Petro, de crear un impuesto del 40 % a las importaciones de confecciones, con el objetivo, dijo, de estimular la industria nacional.

Sin embargo, para el sector textil no cayó muy bien, pues aseguran que no se tiene otro factor en cuenta: alza del precio del dólar que ya tocó los 5 mil pesos. “Un sector que, con dólar a 5.000 pesos, requiere de un arancel de 40 % está en serias dificultades y no precisamente por las importaciones”, dijo el presidente de la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex), Javier Díaz Molina.

Para el economista Jorge Restrepo, profesor asociado de la Universidad Javeriana, el decreto publicado para consultas es “inconveniente e inoportuno” porque “afecta severamente al consumidor y aumentará la inflación” y añadió que los demás países seguramente tomarán represalias contra Colombia.

Mientras que la Cámara Colombiana de la Confección y Afines agradeció a Petro “por apostarle a la industria y el empleo nacional” y añadió: “cuando importamos una prenda de vestir, en últimas lo que estamos importando son minutos de mano de obra que se pierden en nuestro país”.

Aunque este gravamen hace parte de un borrador y en dado caso pasaría como decreto presidencial, el representante a la Cámara y simpatizante del Centro Democrático, Miguel Polo Polo, aseguró que hacía parte de la Reforma Tributaria.

“Gracias a la reforma tributaria de Petro, toda la ropa importada como Zara, Berska, HyM, entre muchas otras serán 45% más caras que hoy”, dijo el congresista en su cuenta de Twitter.

Su equivocación generó una ola de críticas a las que se sumó hasta el jefe de estado, quien, entre líneas, le dijo que leyera mejor. “La reforma tributaria no tiene nada que ver con la ropa importada. Es bueno leerla”.

“Un congresista que ni siquiera se leyó el articulado de la tributaria para poder criticarla, aunque se supone que ese es su trabajo. El arancel a la ropa se establecerá vía decreto del gobierno y no está incluido en el proyecto que hoy se aprobó”, dijo por su parte la periodista, Paola Herrera.