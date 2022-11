Mientras movimientos feministas protestaban, otra joven fue abusada sexualmente en Transmilenio

Este jueves en la tarde, se desarrollaron protestas por parte de movimientos feministas, en rechazo al abuso sexual del que fue víctima Hillary Castro, de 17 años.

De acuerdo con su testimonio, en la noche del 31 de octubre, se bajó de un bus de Transmilenio en la estación La Castellana, cuando hombre la amenazó con un arma blanca y en primer lugar le dijo que le entregara todas sus pertenencias.

No contento con esto, la llevó amenazada e intimidada, fuera de la estación y la obligó a que le realizara sexo oral, en contra de su voluntad.

Horas después de su abuso, llamó a la línea de emergencias 123, dónde le dijeron que “el caso no es una emergencia”, pues no estaba pasando en ese momento. Luego se dirigió con su madre a la URI de la 38, donde le dijeron que no podían atender su caso porque era menor de edad.

Trasladándola a otra Unidad de Reacción Inmediata, esta vez en la Carrera 30 con Calle 12, dónde tampoco atendieron su caso, argumentando que el abusador era mayor de edad.

No fue hasta que Hillary realizó la denuncia en su Instagram y se volvió viral, que las autoridades no pusieron atención en su caso, reconociendo fallas en el proceso. “Los hechos ocurridos debieron ser tratados como un acto urgente desde el primer momento en el que se conoció el caso en la unidad de reacción inmediata de la Fiscalía”, indicó la Secretaría de la Mujer.

El ente acusador, por su parte, anunció que dispuso de dos fiscales especializados para que investiguen sobre el caso. Mientras, la Policía ofreció una recompensa de hasta 30 millones, por quién suministre información de su paradero.

El otro abuso sexual mientras transcurrían las marchas

Alrededor de las 2:00pm de este jueves y mientras miles de mujeres alzaban su voz y realizaban acciones directas en apoyo y llamado de atención a las autoridades por no proteger a mujeres como Hillary, se conoció otro caso de abuso sexual que sufrió una joven.

Según su mamá, la víctima tomó un bus de Transmilenio en la estación Museo Nacional, con destino a la carrera 7 con calle 76, dónde queda su universidad.

“En el bus, un sujeto la abordó con un cuchillo y la obligó a practicarle sexo oral, después trató de obligarla a bajarse con él, pero al parecer, como vio tanto movimiento en la calle se fue. Le dijo a mi hija que si gritaba la mataba”, relató.

La joven llegó hasta la sede de la Universidad EAN, le contó a sus compañeros lo que había pasado y la acompañaron al CAI de Policía más cercano. Allí, una vez, las autoridades no actuaron diligentemente. Pues un patrullero le dijo que como no había captura no podían hacer nada.

“Hago un llamado a las directivas de la Policía para que tomen medidas con esos agentes que son negligentes, por esa falta de atención es que esos depravados cometen este tipo de abusos”, denunció su mamá.

La víctima se encuentra en valoración médica y psicológica en la Clínica el Country. Las autoridades indicaron estar indagando sobre este reciente caso y no descartan que se trate del mismo hombre, quién sería habitante de calle, pues abusó sexualmente de la misma manera que lo hizo con Hillary.

“Esperamos que las autoridades investiguen las cámaras de seguridad de los buses que cubren esa ruta del centro al norte y atrapen a ese desgraciado”, pidió su mamá.

Hasta el momento, la alcaldesa, Claudia López; la secretaría de la Mujer, Diana Rodríguez; y el gerente de Transmilenio, Álvaro José Rengifo, no se han pronunciado sobre lo ocurrido y las medidas efectivas que tomarán para garantizar la seguridad de miles de mujeres en la capital.

Líneas de atención por violencias basadas en género

155: Orientación nacional a mujeres

141: ICBF

018000112137 o Whatsapp 3007551846 : Línea Púrpura

314 7709729 - 315 8942140: Sisma Mujer

123: línea de emergencia

122: Fiscalía