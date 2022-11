“Este gobierno le puso impuestos hasta a Netflix. A vivir sabroso”: Polo Polo

En medio de la discusión en el Congreso sobre la aprobación del artículo 48 en el que se le ponen impuestos a las plataformas digitales, ganó el sí con 130 votos y 39 en contra. Eso quiere decir que tendrán que tributar a las personas o empresas que presten servicios o bienes y que no estén domiciliados en Colombia, entre esos están las plataformas de streaming como Netflix, Disney Plus, HBO Max, Apple Tv, entre otras.

Con este artículo por primera vez las plataformas digitales podría ser gravadas en Colombia.

El parágrafo 1 de la ponencia indica que deberán tributar las plataformas digitales que tengan más de 300.000 usuarios o clientes en el país. Pero, las que cuenten con oficinas en el país estarían exentas de este impuesto, según el parágrafo 6.

Miguel Polo Polo se pronunció por el impuesto a las plataformas

El representante a la Cámara, Miguel Polo Polo, se refirió a la decisión en el momento en el que se realizaba la votación que: “el Congreso votando para ponerle impuestos a Netflix, a Spotify, a Amazon Prime y a todas las plataformas digitales. ¡Que belleza!”.

Luego continuó diciendo: “ya no vamos a poder ni ver televisión, ni películas ni nada, con este gobierno de Petro. A vivir sabroso”.

En el video que compartió en su cuenta de Twitter aparece en el instante en el que vota “no”.

Los usuarios de internet se pronunciaron diciendo que: “El único país dónde no pagaban impuesto las plataformas streaming. Estábamos en deuda con esto” y “Claro que si, esas empresas son plataformas multinacionales, y claro que deben pagar impuestos, faltaba más... Son empresas que no producen nada en Colombia, por lo tanto, deben pagar impuestos por los servicios como toda empresa, o que quieren todo regalado? No señor!! A pagar”.