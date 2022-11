Tras condena, alias 19 rompió en llanto y su mamá lo consoló pidiéndole que levantara la frente en alto

Este lunes, un juez especializado de Bogotá, emitió sentido de fallo condenatorio contra cuatro miembros de la ‘Primera Línea’por torturas y agresiones que habrían cometido en el marco del paro nacional de 2021.

Sergio Andrés Pastor González, conocido como alias ‘19′ y uno de los presuntos articuladores del grupo ‘Resistencia Portal Américas’; Marcela Ivonne Rodríguez Parra; Johan Steven Sainea Rubio y Fernando Urrea Martínez, son los acusados.

Según el fiscal especializado, los sentenciados a 14 años y 7 meses de prisión, “en campamentos improvisados en las localidades de Kennedy y Bosa, se abastecieron de botellas, líquidos inflamables y sustancias químicas, los cuales usaron para afectar la infraestructura del portal Américas de Transmilenio y confrontar a la fuerza pública”.

Asimismo, el ente acusador, tras las pruebas recaudas, determinó que el 28 de abril de 2021 participaron en la retención de un transeúnte y, con el supuesto de que pertenecía a la Policía Nacional, le robaron las pertenencias, lo golpearon, hirieron con armas cortopunzantes, amarraron a un árbol, cubrieron con pintura y le rosearon gasolina con la amenaza de prenderle fuego.

“El sometimiento duró algo más de dos horas y solo se detuvo con la intervención de la ciudadanía. El hombre afectado, carpintero de ocupación, denunció lo ocurrido”, dijo la Fiscalía.

Tras conocer su condena, alias ‘19′ lloró y aseguró que él no es ningún terrorista

Al final de la audiencia, los micrófonos quedaron abiertos y allí, varias personas, entre compañeros de los condenados y la mamá de alias ‘19′, aprovecharon para mandarles un mensaje de aliento.

“Fuerza Sergio, levanta la cara. No la agaches. No bajes la cara, nunca, jamás. Eso te lo he enseñado. Esto es solo el comienzo”, dice la mujer. “Te amo madre. Y pues perdón por todo”. “No nada, no tengo que perdonarte. Jamás. No llores. Levanta el rostro. Eres un valiente. Un guerrero”, le responde ella.

Minutos después, Sergio Andrés Pastor, arremetió contra los medios de comunicación que estaban en la audiencia y aseguró que él no amenazó al juez si tomaba acciones de enviarlos a la cárcel.

“Solo les digo una cosa a El Tiempo, a Caracol, a todos estos perros ficticios que yo no amenacé al juez como lo están diciendo por redes sociales, no amenacé a nadie, pruébeme que lo hice”.