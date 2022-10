No ponga en riesgo a sus niños y aprenda a reconocer los dulces adulterados en esta celebración de Halloween

El 31 de octubre, la fecha de Halloween o como algunos les llaman, el día de los niños, es uno de los momentos más esperados de todo el año, aún más después de todo lo sucedido con la pandemia, que obligó al planeta entero a estar confinado en sus casas y dejar de lado la vieja costumbre de salir con los niños disfrazados a tocar las puertas de las casas o a los centros comerciales para recibir dulces.

Este año con la normalización de las actividades que se viene dando, seguro la fecha de Halloween se podrá vivir casi como en años anteriores, con cientos de personas en las calles disfrazadas, cantando y buscando a cambio llenar sus bolsillos de dulces, pero como no se puede dejar nada de lado, también hay que tener en cuenta las personas que aprovechan el momento para hacer fechorías, ya sea aprovechando que están disfrazados y no son reconocibles o por los dulces que entregan, que podrían estar adulterados, ya sea con fines delictivos, o que quien los compró fue víctima de estafadores que no le vendieron un producto en buen estado.

Algunas recomendaciones

Lo primero a tener en cuenta sin duda, es que los niños no se deben dejar solos bajo ninguna circustancia, así usted se encuentre en un lugar cerrado acompáñelos a pedir los dulces y esté pendiente de las personas que los están entregando. En cuanto a los productos en específico, evite que sus hijos reciban los dulces y de inmediato se los coman, primero revise los productos que les dieron y fíjese en detalles.

Lo primero a revisar es el empaque, asegúrese que los dulces se vean bien envueltos que no esté suelto el plástico por ninguno de los dos lados, que se note que han sido parte de un proceso industrializado de sellado y que no tengan algun defecto, revise si tienen fecha de vencimiento, usualmente esta viene en el empaque grande, pero hay algunos caramelos que individualmente también la traen. Si son dulces duros fíjese que su textura sea pareja, que no se sientan irregulares, ni humedos, también preste atención a su olor. Si percibe algo extraño no dude en contactar a las autoridades como Secretaría de salud o Policía para que estén atentos.