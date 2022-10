“Me dijeron que me tirara al piso”: los angustiantes momentos del atentado contra senadora Quilcué

Alrededor de las seis de la tarde de este sábado, la senadora por la Circunscripción Especial Indígena - MAIS, Aida Quilcué, denunció a través de su cuenta en Twitter, haber sido víctima de un atentado en su contra, mientras se desplazaba cerca de Guadualejo - Puerto Valencia, en Tierradentro, Cauca.

A través de fotos, evidenció los seis disparos que recibió su camioneta que hace parte de su esquema de seguridad. “Sufrí un atentado mientras iba en mi camioneta y en medio de estos momentos difíciles, agradecemos enormemente a quienes han enviado su solidaridad, pero sobre todo reafirmamos nuestro compromiso con buscar la #PazTotal que tanto anhelamos”, escribió la congresista horas después.

En la mañana de este domingo, Quilcué, habló con Caracol Radio, para conocer más a fondo los minutos de angustia que vivió. En primer lugar, menciono que el hecho sucedió luego de que estuviera en una reunión de autoridades indígenas en Caldono. Una vez salió, se dirigía hacia el municipio de Páez, pero tenía que pasar por La Plata, Huila. “Pasando un sitio denominado Guadualejo, nos siguieron unas motos. Fue lo que me dijo el chofer, porque yo no me percaté de eso”.

Es allí, cuando los hombres en motocicleta se acercaron cada vez más y empezaron a disparar contra el vehículo. “Afortunadamente, los de la moto no nos alcanzaron porque el chofer pudo maniobrar muy bien”.

Es durante esa ráfaga de balas, que la congresista narró que dos guardias indígenas, asignados por la Unidad Nacional de Protección (UNP), le dijeron que se tirara al piso del carro, “porque los impactos fueron al lado donde yo estaba sentada. Me tiré ahí y me protegí con el chaleco que traíamos. Sentí miedo en ese momento, pero tenía la plena confianza de que no iba a pasar nada”.

La senadora, contó que una de las balas impactó una llanta, por lo que se dificultó su desplazamiento. Sin embargo, afortunadamente, alcanzaron a llegar a la estación de Policía en La Plata.

La denuncia ya fue interpuesta y la Fiscalía ya tiene la declaración de Quilcué, sobre los hechos. Hasta el momento, no sé tiene pistas sobre quienes serían los responsables de este atentado.