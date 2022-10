“No desistiremos en nuestra promesa de acabarlo”: Gustavo Bolívar sobre servicio militar

Gustavo Bolívar, senador del Pacto Histórico, se refirió a la decisión de los senadores de hundir el servicio social para la Paz, con el que según el congresista se acababa el servicio militar obligatorio. A través de sus redes aseguró que no se rendirá en este objetivo y que lo hará realidad a través de la Cámara o a través de un proyecto separado.

“(El servicio militar) es un matadero de jóvenes pobres. Pregunto a los 39 senadores que hundieron el servicio social para La Paz: alguno mandó un hijo a la guerra? Sé que no. No desistiremos en nuestra promesa de acabarlo. Hoy en Cámara o en proyecto por separado lo haremos realidad”, escribió Gustavo Bolívar a través de sus redes sociales.

"(El servicio militar) o debe ser una vocación. El que le guste que vaya y que le paguen bien. Debe profesionalizarse", agregó.

“(El servicio militar) o debe ser una vocación. El que le guste que vaya y que le paguen bien. Debe profesionalizarse”, agregó.

Sin embargo, también comparó el servicio militar obligatorio con el reclutamiento forzado de las guerrillas, paras y bacrines.

“Pero obligar a una persona a portar un fusil y disparar a compatriotas, en nada se distingue del reclutamiento forzado que hacen guerrillas, paras y bacrines”, dijo el senador.

Reacciones al hundimiento de la eliminación del servicio militar

Usuarios de internet se pronunciaron a las afirmaciones del senador respecto al hundimiento de la propuesta de eliminar el servicio militar.

“Hasta donde tengo entendido: María Pizarro, Piedad Córdoba y Wilson Arias del Pacto Histórico que no votaron, o no tienen hijos o no prestaron servicio. Ellos lo hundieron”, “Senador Bolívar los que no votaron entre los cuales esta la hija de Pizarro y Wilson Arias que respondan a los jóvenes a los que le deben su curul!”, y “Alguno se ha tomado la molestia de preguntar al Ejército, a los soldados, y quienes han prestado servicio, si no se sienten orgullosos de haberlo prestado? Y le digo otra cosa Senador, a cada quien le cobran la Libreta de acuerdo a lo que pueden pagar. Quienes van, van por amor!”