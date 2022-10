Andrés Tobón, exsecretario de Seguridad de FICO, quiere ser el próximo alcalde de Medellín

Andrés Tobón, exsecretario de Seguridad de Medellín durante la administración de Federico Gutiérrez, aspira a llegar al principal cargo de la ciudad y suceder a Daniel Quintero, a través del movimiento Creemos. Fue asesor del Ministerio del Interior, del gobierno de Duque, en Seguridad Ciudadana y luego fue subdirector de Seguridad y Convivencia.

¿Cómo ve a Medellín actualmente?

Estoy profundamente preocupado por lo que viene pasando en Medellín. No solamente por la evidente falta de buena administración. Cuando empecé a entender los problemas públicos de Medellín, primero desde la academia, hace más de una década, la pregunta que se le hacía a la gente era: si usted fuera alcalde o secretario y tuviera el recurso para ejecutarlo en su comuna, ¿qué haría? La gente contaba los grandes proyectos comunales o barriales, de querer grandes escenarios deportivos, culturales y artísticos. También proponían grandes vías y sistemas de movilidad. Pero, hoy cuando hago la misma pregunta la gente responde que con la plata del alcalde taparían huecos y recogerían basuras. Lo que ha hecho esta gente a través de la mala administración es tirar al piso las expectativas de Medellín y una ciudad como esta sin expectativas está condenada a la tristeza. Esta es una ciudad hermosa, a pesar de Quintero, que logró lo que ha logrado porque durante décadas decidió soñar que lo que tenía no era suficiente y que quería algo mucho más grande. Medellín ha pasado por momentos muy tristes de mucha violencia, de momentos de desastres gigantescos que no ha experimentado ninguna otra ciudad del mundo y únicamente fuimos capaces de salir de esto soñando, creciendo, trabajando juntos sociedad civil, empresariado, universidades e institucionalidad. Ahora, lo que se siente es un bache en las ambiciones, las aspiraciones y los sueños; producto de la mala administración.

¿Por qué dice que la administración actual tiene indicios de corrupción?

Esta es una mala administración que tiene un ruido gigantesco en materia de corrupción que es imposible de ocultar, no tenemos cómo tapar el sol con todos los dedos de la gente de Medellín frente a la inmensidad de la corrupción que se denuncia a diestra y siniestra en la ciudad. Secretarios de despacho que han sido denunciados en la Fiscalía porque en reuniones con contratistas les exigen que tienen que entregar parte de su salario para poder hacer campaña a Independientes. Escenarios tan dramáticos como lo que se denuncia en el Concejo de Medellín de contratos amañados de venta de chatarra en Medellín, que hacen que el municipio pierda por eso más de 30.000 millones de pesos. Lo que tuvo que ver con esa corporación Colombia Avanza, tan cercana a los Suárez Mira de Bello, ese contrato que se hizo tan extraño, que está en la mira de la Contraloría y de la Fiscalía, para manejar una buena parte de Buen Comienzo en Medellín, con las consecuencias que sabemos: menos semanas de atención, menos niños atendidos, el programa de familia en casa totalmente destruido. Hay evidencias claras, al alcance de cualquier ciudadano. Las zonas verdes, que habían sido un orgullo para la ciudad, fueron entregadas a una empresa de Asdrúbal Vélez, que lo que ha hecho es gastar la plata sin ejecutar el recurso de manera evidente para la gente. Son muchas cosas que me hacen sentir que la ciudad va muy mal.

Usted que conoce los temas de seguridad de la ciudad, ¿qué está pasando?

Tengo una preocupación muy seria. Un silencio gigantesco frente a lo que pasa. Hoy tenemos un pacto en la ciudad. Medellín no está tranquila, no está viviendo una paz hermosa. Hoy es una ciudad pactada y controlada por partes de estructuras criminales, en particular por alias Douglas desde la cárcel en Bogotá, pero mandando en pactos, con la capacidad de control sobre las estructuras criminales para que no se maten, para que tengan la ciudad tranquila. ¿Con quién habrá negociado y cuál será el interés de la administración? Es muy claro que la administración no ha hecho absolutamente nada en seguridad, pero saca el pecho permanentemente por el tema de homicidios. Mientras tanto, el tema de hurtos está disparado, la extorsión está en silencio y las comunas están desbordadas por la capacidad de corrupción de los bandidos. En Aranjuez ya advirtieron que la cuota de diciembre es de 1 millón de pesos y un marrano por negocio y la Alcaldía calladita, sin decir absolutamente nada. El secretario quién sabe en qué está pendiente, pero claramente, no en la seguridad.

Usted ha salido a las calles para hablar con la gente, ¿cuáles son las prioridades que ha identificado?

Lo primero que quiere la gente es que a ciudad funcione en lo básico: basuras, espacios verdes y huecos. Un asunto concretísimo que la gente pide a gritos, porque es lo que más ve, es lo que presencia en el día a día. Sin ningún tipo de experticia la gente sabe que hay huecos, saben que las basuras nunca se habían visto como ahora, aunque la estrategia de Emvarias sea echarle la culpa a la gente de Medellín. Que el tema de espacios verdes era un motivo de orgullo y hoy les da vergüenza. Lo segundo es de la seguridad que debe ser garantizada por el estado, atención a los jóvenes y la movilidad, sienten que este tema está desbordado, por la falta de control absoluto del parqueo, que en las comunas periféricas se toman todas las calles. La confianza se perdió en Medellín, producto de una administración mentirosa, con ruidos de corrupción, denunciada como nunca antes había pasado y que no tiene problema en mirar al ciudadano, prometerle de todo y luego hacerse el de la vista gorda.

Para usted, ¿Medellín se devolvió en el tiempo?

Sí se devolvió en el tiempo, uno puede más o menos llevar una discusión a lo que era hace unos 40 años con el tema de las basuras, por eso se creó Emvarias y la ciudad avanzó. Además, la gran estrategia de Quiero a Medellín, que no estaba solo enfocada en la condición de violencia sino también en la tasita de plata. Hoy estamos discutiendo de basuras, entonces la ciudad retrocedió 40 años en basuras y en los demás temas décadas.

¿Va usted con el apoyo de Federico Gutiérrez y de Creemos a la Alcaldía de Medellín?

Estoy trabajando para ganarme la candidatura de Creemos a la Alcaldía de Medellín, no es un asunto definido. No queremos poner en riesgo a Medellín de ninguna manera, sabemos gobernar, tenemos la experiencia y la apuesta es que creemos como equipo que la gente que hizo parte del gobierno lo hizo bien y que la gente de Medellín todavía aprecia y con nostalgia recuerda, para que pueda poner a la ciudad a punto muy rápidamente, para seguir soñando.

¿Cómo sería la ciudad si usted es el alcalde?

Lo primero es recuperar la confianza y poner a funcionar lo básico en Medellín. La administración pública no es para genios, es para gente que conoce los problemas públicos, tiene la intención de escuchar a la gente en la calle y utilizar bien la plata pública, sin robarse un peso. Si la contratación funciona bien, los problemas públicos escuchando a la gente, se resuelven. El próximo plan de gobierno tiene que ser territorializado, un banco de proyectos reales que se puedan ejecutar en cuatro años. Lo segundo es enfocarnos en la generación de ingresos, Medellín tiene una vocación muy importante que es de ciencia, tecnología e innovación, que hay ponerle un motor real, en el empresariado, en los emprendedores y en las universidades. Trabajaré muy fuertemente para que Medellín sea la ciudad que siempre hemos soñado y haremos tres alcaldías en una, una para recuperarnos de este desastre, una para ejecutar nuestra propia apuesta y otra para que esta circunstancia nunca vuelva a suceder en Medellín.

