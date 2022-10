“Vendidos, muertos de hambre. Lagartos sin pena”: Gustavo Bolívar a los ‘fachos’ que buscan puestos en el Gobierno

El senador del Pacto Histórico, Gustavo Bolívar, publicó un fuerte mensaje en el que se refirió a quienes catalogó como ‘fachos’, que durante años han hablado mal de Gustavo Petro y ahora que es el presidente, están buscando la manera de lograr tener puestos en el Gobierno.

“Nunca vimos un Petrista gritando viva Duque, viva Uribe, abajo el castrochavismo, por un puesto. En cambio abundan los Fachos que le decían a petro “asesino” “guerrillero” y ahora borran sus redes sociales para ganar un puesto. Vendidos, Muertos de hambre, lagartos, sin pena!”, escribió el senador en sus redes sociales.

Puede leer: El lapsus de Gustavo Bolívar que ha generado burlas en las redes sociales

Luego publicó el caso de Juan Mario Hernández: “Para la muestra un botón: Juan Mario Hernández hoy es asesor grado III, secretario privado del viceministro de vivienda. Y le decía a Petro cosas como: “Hampón mentiroso, usted debería estar preso”. Ya borró sus redes. No tiene dignidad”.

Le reclaman a Bolívar por defender la gestión de Petro

Ante el mensaje publicado por Bolívar los usuarios de internet se pronunciaron tanto a favor como en contra de sus afirmaciones.

“Lo dicho... Como usted que no tiene argumentos para defender la gestión de Petro, ahora se dedica a atacar con politiquería, tema sin fondo ni importancia como este patético mensaje, las redes los puestos. Cómo justifica este atropello?” y “Lastimosamente, de eso está lleno el gobierno @petrogustavo en los cargos de mediana jerarquía, mientras que mucha gente del petrismo está relegada. Pero la culpa es de quien lo acepta y lo permite”.

“Yo creo que a usted lo defrauda su propia gente por eso es que más de un petrista está arrepentido de ver qué salieron peor que los anteriores y le aclaro no soy ni petristas ni uribista pero esperábamos ver un cambio pero no de bolsillo y mermelada” y “Se tenía que decir y ud Senador lo dijo...”¿No que no iban a gobernar sin retrovisor? Lo dijo su jefe en el primer discurso. Sin coherencia no hay paraíso”.