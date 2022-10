JEP otorgó amnistía por rebelión a miembro de exFarc y pidió retiren sus antecedentes

Tras una serie de investigaciones, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), al no encontrar suficientes pruebas, concedió al llamado canciller de las exFARC, Rodrigo Granda Escobar, el beneficio de “amnistía de iure”, puntualmente por el delito de rebelión, por el que fue condenado en la jurisdicción ordinaria.

Señalan que a pesar de que en la Fiscalía, hay indagaciones contra Granda que lo conectaría con hechos cometidos por las exFARC, estas están en etapa de instrucción, por ende, por no hay suficientes materiales probatorios para vincularlo con homicidios o responsabilidades penales.

“Comunicar la presente decisión al Juzgado Tercero Penal del Circuito de Cúcuta, para que materialice los efectos de la amnistía (...) que implica, en lo que corresponda, la libertad definitiva (...) así como los efectos que de ellas deriven -antecedentes disciplinarios y fiscales si los hubiere-”, señaló el Tribunal de Paz.

Precisamente respecto a los antecedentes disciplinarios, fiscales o penales de Granda, la JEP comunicó a la Procuraduría, Contraloría, Policía e INPEC, los retiren de sus respectivos sistemas, según el caso y si los hay, respecto del delito de rebelión.

A través de un auto, el Tribunal de Paz también indicó que los otros 30 procesos penales por los que está siendo investigado continúan (homicidios, ataques terroristas, extorsiones, reclutamiento de menores y otros), siendo remitidos a la Sala de Reconocimiento, dónde Granda deberá aportar a la verdad a distintos macrocasos abiertos, como los crímenes no amnistiables cometidos por las Farc.

“Es importante resaltar que lo anterior no implica que el señor Granda no pueda ser requerido nuevamente por cualquier órgano del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición a diligencias de aporte a la verdad”, aclaró la JEP.

Hasta el momento, el excanciller de las exFarc no se ha pronunciado, como el Partido Comunes, sobre esta decisión de la Justicia Transicional, nacida producto del acuerdo de paz en 2016.

Rodrigo Granda Escobar, quien participó de las conversaciones de Paz en La Habana, Cuba, mantiene una circular roja en Paraguay, por al parecer estar involucrado en el secuestro y asesinato de Cecilia Cubas Guisinky, hija del expresidente de ese país, Raúl Cubas Grau.